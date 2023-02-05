野火集走過38年 龍應台：一定要相信文字的力量

（中央社記者邱祖胤台北5日電）前文化部長、作家龍應台今天說，不管時代多麼艱難，文字的力量一定要相信，「文字本身是我們共同的信仰，其他各種阻隔、仇恨都是其次的，文字最深刻之處是在人內心最善良的地方」。

龍應台參加台北國際書展，以「從『野火』到『野生』寫作」為題舉辦講座。龍應台1984年發表「野火集」，在華文世界造成廣大影響，歷經兩度擔任公職，2017年她返回故鄉，從屏東大武山再到台東都蘭山生活，重新認識這片土地。

龍應台表示，她是在巨大謊言下成長的一代，寫「野火集」是希望下一代人不必再歷經這樣的謊言，而當時她的書寫之所以能在主流社會裡形成龍捲風，是因為她看到社會問題的核心在於人民的默許，她的說服對象不是統治者，而是人民，因此不像當時許多抗爭言論會激怒當局。

龍應台表示，她很幸運能遇見許多代「野火集」的讀者，「野火集」在台灣出版不久，在中國大陸很快出現未授權版，到了1989年民運時，有讀者在天安門廣場朗讀「野火集」內容，她一方面感到悲慟，一方面感到欣慰，而最近「野火集」在中國大陸全部都下架了，雖然最初的書寫不是為了大陸，但現在看來它彷彿是一本預言書，所有內容都是為了中國而寫。

龍應台表示，當前又是一個不安定的亂世，新型態的壓迫以不同的面貌出現，但本質是一樣的，她天真以為「野火集」所見都過了40年，很多人事物都不在了，但最根本、實質想要用欺騙的方式控制人心靈的結構與力量卻一直都存在，從來都沒有消失過，她認為面對這樣的壓迫與挑戰，新的作者要用新的語言和方式來解讀，讀者對壓迫來源也要有新的認識，這都需要新的智慧。（編輯：管中維）1120205

作家龍應台（圖）5日在台北國際書展主題廣場舉行從「野火」到「野生」寫作－龍應台讀者見面會，分享文學之路。中央社記者謝佳璋攝 112年2月5日