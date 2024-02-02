梁實秋文學大師獎名單公布 詹宏志、何穎怡獲獎

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（中央社記者邱祖胤台北2日電）第36屆梁實秋文學大師獎今天公布得獎名單（短名單），詹宏志以書寫與他最親近3個女人飲食回憶的「舊日廚房」，與其他作者同獲散文大師獎；何穎怡以「蠻骨猶存」與其他作者同獲翻譯大師獎。首獎將於3月1日公布。

根據台師大全球華文寫作中心臉書粉絲專頁公布訊息，本屆散文大師獎包括石曉楓「跳島練習」、梁靖芬「野風波」、黃瀚嶢「沒口之河」、詹宏志「舊日廚房」、鍾曉陽與鍾玲玲合著「雲雀與夜鶯」等人及作品獲獎。

散文翻譯大師獎包括何穎怡「蠻骨猶存」、李靜宜「林肯公路」、施清真「美國佬」、葉佳怡「聲音與憤怒」、鄭淑芬「夢土」等人及作品獲獎。

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台師大全球華文寫作中心表示，梁實秋文學大師獎於2023年廣邀華文世界的出版社提名，同時邀請來自台灣、新加坡、香港、馬來西亞及旅美的知名作家、譯者及學者組成評審團隊，評選出本屆2大獎項之得獎者。

散文大師獎與翻譯大師獎的首獎得主名單將於3月1日公布，並於3月16日舉辦頒獎典禮，典禮當天將有散文大師與翻譯大師首獎得主的專題演講。（編輯：李錫璋）1130202