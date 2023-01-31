獵魔士作者堅稱紙本不死 只有好人懂得享受書的美好

（中央社記者邱祖胤台北31日電）波蘭奇幻文學經典「獵魔士」風靡全球，陸續改編成遊戲及影集，作者安傑．薩普科夫斯基今天現身台北國際書展會場，與書迷相見歡，他表示，無論科技如何發達，遊戲如何吸引人，紙本書永遠不會消失，因為只有好人懂得享受書中的美好。

薩普科夫斯基（Andrzej Sapkowski）表示，他76歲，不敢說自己的記憶力有多好，卻還記得小時候父親為他念書的情景，連書的內容都記得一清二楚，至今他仍無法想像沒有書本的生活。

薩普科夫斯基表示，他知道有科幻小說描寫再也沒有書及文學的未來世界，也有愈來愈多人認為紙本終有一天會完全消失，但無論如何，他這輩子將奮力以自己的書來實踐一個有書的世界，這是他所能施展的魔法，若再有人堅持未來不會有書及文學，他將是最好的反證，因為「我本人在此」。

薩普科夫斯基是波蘭國寶級作家，1948年生於波蘭羅茲，大學攻讀經濟，1986年在波蘭奇幻文學雜誌Fatastyka發表短篇小說「獵魔士」廣受好評，之後持續書這個憤世嫉俗的戰士與黑暗力量戰鬥的故事。

薩普科夫斯基表示，曾幾何時，波蘭人非常喜歡看書，他自己年輕時也習慣看紙本書，不管怎樣每天都要看書，現在則不同，有許多新媒體出現，搶了大家的眼球，書變得不好賣了，「如果你是薩普科夫斯基，也許可以賣得好一點，但波蘭只有一個薩普科夫斯基」。

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薩普科夫斯基鼓勵所有創作者，一定要聆聽自己內心的聲音，並持續寫下去，任何人都不能影響你寫作的意志；但也不要幻想有什麼祕笈可以教你寫作，寫作這件事沒有「食譜」這回事，食譜可以拿來做義大利麵 ，但不可能教你成為作家。

由於「獵魔士」影集播出以來出現許多不同的意見，薩普科夫斯基表示，改編跟原來的作品是沒有關係的，不要執著忠於原著這件事，他至今認為全世界只有一部成功的改編，就是導演庫柏力克（Stanley Kubrick）改編史蒂芬金（Stephen King）的「鬼店」（The Shining），寫作者不要對改編有太高的期待。（編輯：張銘坤）1120131