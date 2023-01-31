台北國際書展史哲支持出版 購書清單看見台灣史

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2023台北國際書展31日熱鬧開幕，文化部長史哲（前右）出席開幕式後也參觀會場，拜訪主題國波蘭館，在導覽人員介紹下欣賞展出的古籍複刻本。中央社記者鄭清元攝 112年1月31日

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（中央社記者邱祖胤台北31日電）台北國際書展今天開幕，文化部長史哲甫上任就全力支持書展，半天時間都花在台北世貿的書展會場，並買了包括「看得見的臺灣史」、「遺失的靈魂」、「戲如妳：陳淑芳的孤味人生」等書。

史哲今天參加台北國際書展開幕典禮，並參訪許多展區，第一站先造訪今年主題國館波蘭館，之後參訪文策院CCC創作集，與城邦文化、聯經、大塊文化、時報、遠流等出版社，以及公民書區。

波蘭館代表以不同書籍逐一介紹波蘭的歷史、文化，還有特色的童書區，在「獵魔士」的展區，史哲拿起主角的巨劍擺拍，架勢十足，最後史哲也獲贈Captains of Illustration這本記載波蘭百年童書史的經典書籍。

史哲在城邦文化購買「圖像裡的臺灣史」，接著他陸續購買聯經「看得見的臺灣史時間篇」、「看得見的臺灣史空間篇」、「蔣介石」；大塊文化「誰偷走了我們的財富」、2018年諾貝爾文學獎得主奧爾嘉．朵卡萩（Olga Tokarczuk）首部繪本「遺失的靈魂」；時報「概念民國」；遠流「悲情城市」、「戲如你：陳淑芳的孤味人生」等書。

史哲並參加「文學書區」開幕活動以及「出版島讀」的新書發表會，之後逐一走訪九歌、文訊、印刻文學等出版社展位。（編輯：陳政偉）1120131

2023第31屆台北國際書展31日起在台北世貿一館正式登場，文化部長史哲（右）出席並參觀主題國波蘭展區，舉起道具寶劍與眾人開心合影。中央社記者鄭清元攝 112年1月31日