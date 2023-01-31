阮光民醞釀14年 漫畫「東華春理髮廳」迎最終回

（中央社記者王寶兒台北31日電）將通勤看見的陌生理髮廳為起點，透過漫畫陳述「家」核心意義，漫畫家阮光民作品「東華春理髮廳」首集出版後14年，今年迎接終章。醫師鄧惠文認為，故事能一窺台灣男人的特質。

漫畫「東華春理髮廳」第1集於2009年出版，並在2012年改編為同名電視劇播出，第2集於2021年出版，第3集則在今天於台北國際書展首賣，並由阮光民及精神科醫師鄧惠文對談，剖析「東華春理髮廳」角色故事。

阮光民講座開場就「自首」，笑說：「我就是一個很會拖稿的漫畫家。」一部故事要想14年，當年第1集出版後雖然迴響好，但出版社倒了，他也自覺說故事、編劇能力都還不夠，續集及最終回才會拖這麼久。

阮光民回憶，作品名取自當年從基隆往來新店上班公車，途中所看見的理髮廳名字，「很多理髮廳名字會取得很漂亮，我就在想『東華春』這幾字是如何構成的，會不會是一家人名字拼湊起來的呢？於是想出一個男主人、女主人還有小孩名字組起來的家，但男主人拋棄了家。」

「東華春理髮廳」描述家中經營理髮廳的男人陳小華，從小被父親拋棄，但多年後，父親在臨終前以書信告知小華還有個妹妹，希望小華多加照顧，同一時間，一名更生人又因緣際會來到理髮廳工作，本不相干的3人，生活就從這一間理髮廳中開始相互牽連。

鄧惠文認為，阮光民刻劃的角色能一窺台灣父執輩模樣，幾句台詞也能看出典型台灣男人特質。例如小華會在心中埋怨父親「一輩子只留個包袱給我」，「但小華說不出口的對白是，當年你也這樣丟了我，但你就知道要照顧妹妹。台灣男性常有『作為男性就要有點作為』的擔當，這其實是挺讓人心疼的。」

鄧惠文笑說，將一個故事放在心中持續14年，其實也是很「男人」的作法，她也好奇阮光民想傳達的價值，會醞釀這麼久，卻仍沒有放棄。

阮光民表示，每個人出生先面對的親密關係都是家庭，而傷人最深的往往也會是親密關係中的人，他想透過角色們所遭遇的不如意或挫折，告訴人們可以如何繼續讓人生過下去，「我想強調，家的形成不是擁有誰就可以變成家，而是我們願意歸屬誰。」大家能懷著這樣的想法去感謝另一半、家人，「家」就能繼續下去。（編輯：陳政偉）1120131