卡爾維諾百歲冥誕 台北國際書展義大利館推15經典

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（中央社記者邱祖胤台北31日電）今年是義大利文學巨擘卡爾維諾（Italo Calvino）百歲冥誕，首度於台北國際書展設館的義大利館特別展出他的15部經典作品中文版，並舉辦相關座談活動。

卡爾維諾在台灣擁有廣大書迷，包括「如果在冬夜，一個旅人」、「看不見的城市」、「不存在的騎士」、「給下一輪太平盛世的備忘錄」等書，在台發行多年依然備受喜愛。

第31屆台北國際書展今天登場，由義大利經濟貿易文化推廣辦事處主辦的義大利館，偕同羅馬書展、波隆那兒童書展，以及Tomolo Edigiò、De Agostini、Albatros Il Filo等3家出版社，呈現豐富的義大利文學及圖文創作出版品。

波隆那兒童書展享譽國際，今年義大利館特別規畫3大展覽，展現義大利驚人的圖像創意，其中「當代義大利漫畫」展出77本，由義大利漫畫界知名作家與新星所著作品，包括Zerocalcare、Marco Rizza、Iris Biasio、Francesca Mannocci；「無字繪本主題展」展出39本國際知名插畫家和義大利後起新秀的作品；「卓越義大利: 新生代兒童插畫家」特展則展出義大利年輕插畫家的作品。

書展期間，義大利館亦舉辦多場講座，1月31日由Stefano Misesti與朱耀紅對談「連接台義的繪畫之橋」；2月1日由翻譯家倪安宇主講「卡爾維諾的斜槓文學人生」從人與時代的變化談卡爾維諾的文學創作；2月3日由比較神學學者白安理（Umberto Bresciani）主講「科學與玄學的論戰」；2月4日由作家、知名策展人謝佩霓主講「從但丁到艾可：看義大利如何創造有形與無形文化資產的永續循環」。（編輯：陳政偉）1120131