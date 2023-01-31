文化部長史哲：像剛上通路的書 別看封面就決定好壞

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（中央社記者邱祖胤台北31日電）台北國際書展今天開幕，文化部長史哲打趣說，如果以出版比喻，他應該是從印刷廠出爐的那本熱騰騰的書，剛被送到通路上，「今天是第一天在通路上和大家見面，拜託大家秉持著文字閱讀出版的精神，不要看到封面就決定好壞」。

史哲今天早上參加內閣交接儀式之後，隨即出席台北國際書展開幕式，是他上任文化部長之後的第一項公開行程。

史哲表示，這些年政府每年都以3.7億元的預算支持出版，包括提升閱讀率、試辦公共圖書借閱權，希望他接下文化部長的這一棒，能更強力支持原創內容端的根本力量，讓文字力量真正變成沉澱社會的力量，進而成為增進思考與客觀中立思辨能力的基石。

史哲引「出版島讀」一書的序表示，「文字是思想的化身，我們透過編輯出版讓他結合同志成為社群的力量，進而產生結構的改變」，史哲表示，作者是書寫的首要者、創始者，出版則是把這本書推向世界、產生力量的關鍵角色。

史哲表示，出版文字、閱讀和手機上滑過去的文字、圖案不一樣，它能夠讓我們沉澱、寧靜下來進而思辨、思考我們真正所需要的事情。

開幕式結束後，史哲旋即到會場參觀，拜訪主題國波蘭館之後，中午稍作休息，緊接著拜訪城邦、聯經、大塊、時報、遠流、人權館、台灣文學館、文訊、洪範、爾雅、九歌、印刻文學以及讀字公民書區等展位，並參加書展「文學書區」開幕儀式以及「出版島讀」新書發表會，深入了解書展及出版現況。（編輯：李亨山）1120131