台北國際書展文學書區 發現文學的技藝與記憶

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（中央社記者邱祖胤台北31日電）只有文學能陪伴讀者沉澱心靈、度過苦悶的人生困境，2023台北國際書展同樣規畫「文學書區」，集合爾雅、洪範、九歌、文訊、印刻文學等5家文學出版社，展現豐富文學出版內涵。

第31屆台北國際書展今天舉行開幕記者會，包括文化部長史哲、國立台灣文學館館長林巾力、九歌出版社總編輯陳素芳、文訊雜誌社長封德屏、洪範書店社長葉步榮、印刻文學生活誌執行主編蔡俊傑等人出席。

文化部長史哲致詞時表示，文字、閱讀、創作、出版是所有文化最原始典型的樣態，創作與出版是互相的，就如同策展之於藝術家、製作人之於導演，作家如果沒有透過出版編輯的過程，是無法形成主體力量。

史哲表示，未來文化部將加強「壯大台灣內容，重建文化自信」的力道，只要台灣內容夠強，就不須擔心在這個島上有不同的文化樣態，文化的不同也不會成為政治攻擊的武器。

國立台灣文學館長林巾力致詞時表示，出版聽起來是龐大的團隊，許多時候卻是一人分飾多角，本次展覽道出文學出版界「做工的人」的辛苦，也透過各式展覽及講座，訴說出版背後的故事。

這次書展文學書區，台文館特別規畫「文學出版的技藝／記憶」特展，集結仍在文壇燃燒的文學職人與文學出版社，從創作、編輯企劃、排版印刷、流通發行、行銷推廣等面向，深入文學出版、文學雜誌的工作現場，呈現文學職人們的精神。

此外，各家出版社均響應環保永續、淨零排放的趨勢，九歌出版社選用可重複利用的鐵製鷹架，並以紅色浪板製作圓形廣場天花板，充分展現生猛有力的台灣民俗氛圍；洪範、爾雅、文訊、紀州庵聯合展位名為「因為文學的緣故」，優先以環保可回收的材質，如模造紙、組合櫃進行設計與施作；印刻展位今年特別規劃原住民族作家專區，展示巴代、瓦歷斯．諾幹、夏曼．藍波安、胡德夫等作家的多部著作，現場同樣以可回收的壓克力材質組成展示區，呈現優雅極簡風格。（編輯：陳政偉）1120131