總統級選書 阮光民圖像譜「一桿秤仔」悲歌

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（中央社記者王寶兒台北21日電）總統當選人賴清德昨天在台北國際書展買下漫畫版「一桿秤仔」，漫畫家阮光民今天分享該書創作故事，如何以賴和原著為骨幹，並透過圖像豐富故事，道出威權統治下的小人物悲歌。

短篇小說「一桿秤仔」在1926年刊載於「台灣民報」，原文不到5千字。阮光民今天於台北書展分享，在不脫離原作精神為前提下，他此次如何透過新增角色、更動故事時間序、補足細節等方式，將原著改編為近200頁的漫畫。

阮光民多次獲得金漫獎肯定，並曾獲日本外務省主辦第14屆日本國際漫畫賞銀獎等，除創作外，也參與過文學、舞台劇作品的圖像改編。他說，商業短篇漫畫常運用16頁短篇幅抓住讀者眼球，在漫畫版「一桿秤仔」中，他更動小說時序，將原為結局的警察之死移到故事開頭，引領讀者好奇心。

阮光民說，短篇小說篇幅在鋪陳故事同時，較難窺見角色心理狀態，他就要用畫面演出來，並適當鋪陳困境，人物的每一個起心動念才會順理成章，甚至加入原作中沒有的角色，而這些角色也都需有存在故事中的價值。

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像是在賴和小說中，可了解主角得參早年喪父，是由母親拉拔長大。阮光民觀察，單親家庭成長的孩子有可能會相當早熟，希望快點長大，成為家庭支柱，得參就是如此，也因為想要保護家人，看重是非黑白，漫畫添加不少情節凸顯他個性正義的特點。

阮光民也利用色彩變化營造故事氛圍，按照得參人生起落，既有戀愛時期的繽紛多彩，也有遭遇不公不義的灰暗絕望。阮光民說，故事中另外加入賴和身影，他關懷平民百姓，漫畫中描繪他與得參相遇，也讓人能聯想到賴和是否就是看見類似案例，才寫出「一桿秤仔」的故事。（編輯：吳協昌）1130221