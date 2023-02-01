以閱讀探索白色恐怖 人權館前進台北國際書展

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（中央社記者趙靜瑜台北1日電）以閱讀探索白色恐怖，國家人權博物館前進台北國際書展，展區以「致自由：人權」為題，邀請讀者向過往的人權歷史致敬，並一同前瞻人權議題發展的可能性。

人權館發布新聞稿表示，人權館「致自由：人權」展位，以象徵無限的符號為設計理念，期許人權的發展能夠從面對歷史、保存遺產到思索未來，展現無限延伸的進步動力。

除了展售最新人權議題的出版品，人權館也規劃虛擬實境（VR）電影「無法離開的人」體驗區，搶先一睹勇奪第79屆威尼斯影展「最佳體驗獎」的沉浸式體驗；有聲書體驗區則精選「靈魂與灰燼：臺灣白色恐怖散文選」作品，以多元語言再現白色恐怖文學的情感及敘事現場。

為呼應推廣人權知識與歷史的可能性，人權館展期間特別規劃多場系列講座，包括春山出版總編莊瑞琳、主編胡淑雯與聲優張心哲帶來「靈魂與灰燼：臺灣白色恐怖散文選」有聲書的發表；台大歷史系教授陳翠蓮與國史館的吳俊瑩協修主講「如何解析政治檔案」等。

人權館表示，知識與人權的啟蒙不僅能促進社會共同記憶、反省錯誤歷史，並可以在面對過去的同時發想建構未來的可能性，如何將台灣威權時期的歷史與轉型正義向下扎根，更有賴全民的共同參與，期盼讀者藉由閱讀實體書認識人權知識。

「台北國際書展－致自由：人權」展區地點在台北世貿一館D304展位，即日起到2月5日，每天上午10時至下午6時展出，2月3日到4日延長至晚間10時。（編輯：張雅淨）1120201