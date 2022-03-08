陳淑芳談動作戲 60多歲親自拍攝跳海零替身

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（中央社記者葉冠吟台北8日電）金馬影后陳淑芳在新八點檔「一家團圓」成為全劇靈魂人物湯圓店老闆娘，今天劇組舉辦首映會，聊到林筳諭在劇中從郵輪跳下的動作戲法，陳淑芳自曝60多歲時，還親自拍攝跳海戲碼零替身。

藝人大S（徐熙媛）今天公布與舊愛韓團「酷龍」成員具俊曄結婚消息。經歷交往3個月閃婚、18個月後閃離的演員李燕坦言，在梳化時看到新聞覺得很佩服大S。她認為，大S即使離婚也沒對前夫口出惡言，「這次又很勇敢追求幸福和愛情，很少女生可以這麼勇敢。」

李燕笑說，至今電話號碼換過很多次，也沒有跟初戀聯絡過。對於舊愛有沒有回頭過，李燕說加減還是有，雖然是和平分手，但分手就是分手，她的個性沒有辦法再重新開始。

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「勇兔」林筳諭在劇中則是角色吃重，除了是江宏恩的妻子外，另一角色還深陷千面女郎的身分疑雲中。林筳諭說，最難忘的戲分是她從郵輪跳下來的橋段，當時必須吊鋼絲，是第一次嘗試，讓她骨盆非常痛。

這讓陳淑芳想起，自己以前年輕時拍戲完全沒有替身，從3樓往下跳，地面只墊著厚紙箱。更神勇的是，陳淑芳在60多歲時還親自拍跳水戲，不願找替身，也讓現場年輕演員直呼相當佩服。（編輯：張雅淨）1110308