「明天能張眼活著就好」 陳淑芳3天哲學快樂度日

（中央社記者葉冠吟台北19日電）近期演藝圈憾事接連，81歲時才雙擒金馬影后、女配的國民阿嬤陳淑芳正視無常，她分享「3天哲學」，直言「昨天很好，今天開心，明天能張眼活著就好」，只盼快樂度日、把握當下。

陳淑芳近日參與節目「36題愛上你」錄影，公視今天發布新聞稿分享，出道逾一甲子的陳淑芳，小時家庭富裕，爸爸是九份礦場老闆，主持人唐綺陽問她：「千金小姐的待遇是這樣，聽說妳從小到大沒有自己洗過頭髮？」陳淑芳打趣笑回應：「沒有！我不會洗啦」。

陳淑芳還說小時候是姑姑幫她洗，到了念國立藝專（現國立台灣藝術大學）時，便每週跑到板橋的美容院洗頭，讓主持人Sandy（吳姍儒）忍不住說：「從今以後誰再說我是公主，我給你巴下去」，「我還要幫我弟洗，氣死」。

陳淑芳自小即是美女，節目中也曝光淑芳阿姨清秀大眼的初中照片，及剛出道的劇照，一展現她年輕時的窈窕身材，陳淑芳自豪表示：「那個腰是16吋」。

陳淑芳16歲在西門町演出話劇「漢宮春秋」，合作演員從資深演員王玨、常楓到曹健都有。她描述當時穿古裝演妃子、跳宮廷舞，被服裝師讚嘆說「陳笑（陳淑芳本名）腰這麼小！」也因話劇演出被星探挖掘，就此登上大銀幕。

2020年金馬獎獲獎後，陳淑芳強調自己「絕不漲價」，戲約不斷的同時，壓力卻也倍增，「現在只要一個鏡頭、一句話我都不能講錯」。敬業的陳淑芳也曾公開表示：「我是演員，我不是明星，哪怕是一場戲、一句話，我都會演」。她也透露最近接到一個貧苦女乞丐的角色，自己相當喜歡，「只有一集、一場戲，我也去了」。

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越過多個人生的坎，陳淑芳在節目分享：「我今天晚上睡覺，明天眼睛有沒有張開不知道」，更進一步闡述自己的人生觀，認為「我們不能跟無常賽跑，它隨時要來我們都不知道，所以在世的時候，就要開開心心」，指出「昨天很好，今天開心，明天能張眼活著就好」，快樂度日、把握當下的「3天哲學」也讓主持人們頻頻點頭稱是。

本集「36題愛上你」將於20日晚上9時公視首播。（編輯：陳政偉）1110219