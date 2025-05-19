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5/19白色恐怖記憶日 內政部3面向續推轉型正義

2025/5/19 19:44（5/19 20:01 更新）
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文化部國家人權博物館19日在白色恐怖景美紀念園區舉辦519白色恐怖記憶日典禮，典禮尾聲，民眾到人權紀念碑前獻花，向政治受難者致敬。中央社記者鄭清元攝 114年5月19日
文化部國家人權博物館19日在白色恐怖景美紀念園區舉辦519白色恐怖記憶日典禮，典禮尾聲，民眾到人權紀念碑前獻花，向政治受難者致敬。中央社記者鄭清元攝 114年5月19日
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（中央社記者高華謙台北19日電）行政院核定5月19日為白色恐怖記憶日，內政部今天強調，轉型正義工程是國家責任，會繼續推動清除威權象徵、回復被害者權利等工作，並透過辦理研習營、戶外走讀等多元形式，帶動不同世代對轉型正義認知與積極行動。

內政部今天透過新聞稿表示，為銘記威權統治歷史，並記取白色恐怖歷史教訓，行政院去年4月18日在民間團體倡議下，公布核定5月19日為「白色恐怖記憶日」。

內政部說，自促進轉型正義委員會於民國111年5月完成階段性任務並解散後，轉型正義工作由內政部、法務部、文化部、衛生福利部、教育部及國家發展委員會等6大部會接手。內政部負責2大業務範疇，包括清除威權象徵、回復被害者權利。

內政部統計，截至今年4月30日止，列管的威權象徵（如塑像、遺像及命名空間）共941件，目前在內政部、各地方政府及部會共同推動下，已完成處置264件，還有677件未完成移除蔣介石銅像，在部會中較多的是在國防部、教育部，地方政府部分則是台北市、桃園市與台中市，內政部會和這些部會和地方政府持續溝通。

內政部指出，為協助相關機關與民間團體執行處置工作，內政部訂有補助作業要點，今年度已受理36件補助申請，其中16件已完成，另20件已核定補助，現正逐步推動執行。

另針對以兩蔣為名的街道命名，內政部指出，目前共有349筆相關資料，經委託專家學者研究建議應凝聚社會共識，並與有意願配合的地方政府協力，擬定具體政策方案，後續將適時展開溝通。

在回復被害者權利方面，內政部說，目前已有2239件政治受難案件完成賠償或財產返還，其中包含當時土地及建物遭沒收者，總金額達新台幣62億元，並有3270人獲頒名譽回復證書，去除長年加諸政治受難者及家屬的污名。

內政部指出，另為確保受領權人的低收入戶社會福利身分、保障受領的財產不得強制執行，內政部配合修正「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」第8條、第17條之1、第23條及第26條等規定，並自今年1月施行。

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內政部說，為提升社會對威權統治的反省與記憶，積極透過多元方式進行政策宣導與社會溝通。去年7至8月舉辦「人權、記憶與公民行動」師資培力課程及威權象徵處置推廣說明會，9至10月間則舉辦轉型正義主題書展；今年4月7日舉行「自由的旋律－從審查到開放」言論自由日紀念講座，藉音樂開啟跨世代對話。

未來活動方面，內政部表示，期望透過教育與參與，深化青年世代批判思考能力與對歷史空間記憶的認識，預計今年7月舉辦「114年轉型正義思辨研習營」、11月辦理「認識威權象徵戶外走讀活動」。（編輯：林興盟）1140519

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