學者：認知作戰不分平時戰時 已全面開打

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（中央社記者呂佳蓉台北7日電）學者指出，台灣面對大陸的認知作戰攻擊尤甚，認知作戰無所不在，當前已無平時與戰時之分，「戰爭」目前全面開打。

國立台灣師範大學東亞學系、中共研究雜誌社、展望與探索雜誌社、國家圖書館今天上午舉辦「中共20大與區域安全」學術研討會。

展望與探索雜誌社社長劉文斌與輔仁大學兼任助理教授鄭惪應報告「從訊息傳遞節點探究認知作戰防制」。

劉文斌說，認知作戰有4個環節，包含扭曲訊息、哏圖、評論帶風向，上傳到可利用的社交媒體。當前傳遞訊息的節點，可能已由特定的人員、網紅、組織或其它管道，甚至擴大成國家，強調認知作戰現已無所不在。

劉文斌也指，在中共對台認知作戰中，「在地協力者」或是「網紅」這類訊息節點，可說是訊息傳播依賴的重要關鍵，且相關研究中也證明類似現象的存在。「揭露」、「打擊節點」不僅是政府權責單位的重要任務，也是教育民眾媒體識讀及數位公民意識的重要內容。

鄭惪應則指出，認知作戰沒有平時跟戰時之分，甚至目前可說「戰爭」已經全面進行。

他表示，中共對台認知作戰是以故事行銷，並利用節點達到目的。

鄭惪應說，對認知作戰必須警惕，所傳遞的各類訊息不一定可以打動人心，提供正確或錯誤的資訊也不一定能「扭轉」人心，縱使提供的訊息足以打動人心也不一定會以行動表露。

他強調，認知作戰正悄悄進行、悄悄潛移默化，只有及早防備才足以防範於未然。

鄭惪應說，極權國家對網民不信任所以控管網紅，對網路輿情掌握有相關規範。但是民主國家的應對方式是相信網民，調查局是針對假訊息的防治是依法偵辦，如果是境外的則是揭露。（編輯：曹宇帆）1111007