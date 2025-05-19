駐澳洲代表徐佑典接受澳媒專訪 籲挺台加入CPTPP

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（中央社記者丘德真雪梨19日專電）澳洲媒體日前專訪中華民國駐澳洲代表徐佑典。徐佑典指出，澳洲雖然面對來自中國的壓力，但支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）對台、澳均有好處。

雪梨晨鋒報（Sydney Morning Herald）17日頭版刊登專訪徐佑典的文章，報導指澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）15日訪問印尼雅加達時，表示澳洲將支持印尼加入跨太平洋夥伴全面進步協定；不過，台灣早在2021年就申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定，但至今仍未獲准加入。

徐佑典呼籲澳洲支持台灣加入CPTPP。他說，台灣、澳洲貿易高度互補，而且台灣具良好之貿易合作表現，符合CPTPP所要求的高標準。

他又呼籲，CPTPP成員應該依據台灣之條件，而非以地緣政治因素作為審查的標準。

報導指出，CPTPP涵蓋全球約15%貿易量，美總統川普宣佈對台灣進口產品徵收32%重稅後，台灣更加大力度推動加入CPTPP；不過，同樣已經提出申請加入CPTPP的中國，卻強烈反對台灣參與任何國際貿易協定及多邊機構。

徐佑典透露，有好幾個CPTPP成員國表示，他們是受到一個尚未加入CPTPP國家施壓，故此猶豫是否要支持台灣加入。

他讚揚澳洲頂住了北京壓力，支持台灣成為「世界衛生組織」（WHO）觀察員；他相信澳洲有能力抵抗任何脅迫。

徐佑典提醒，台灣數十年來積極參與世界貿易組織（WTO）及亞太經濟合作會議（APEC）；台灣是有權成為CPTPP成員的。

報導又提到澳洲外交及貿易部（DFAT）一位不具名發言人指出，新成員國加入CPTPP必須要獲得12個現有成員一致同意；該名發言人說：「澳洲與台灣經濟高度互補，雙方在農業、能源、旅遊等產業具重要的貿易關係。」

徐佑典表示，越來越多台灣業者，特別是綠能領域業者前來澳尋找貿易機會；目前台商與美國貿易還需克服關稅問題，故此致力開闢新市場，澳洲自然成為理想選擇。

報導還提到外交部司長連玉蘋4月指出，今年澳洲擔任CPTPP輪值主席國，是台灣的「重要機會之窗」。

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連玉蘋提醒，中國長期進行大規模市場補貼，而且中國國營企業缺乏透明度，故此中國明顯不具加入CPTPP的資格。

報導引述國際信評機構─標準普爾（S&P）於4月維持台灣「AA+」長期信用評等；又提到標準普爾讚賞台灣充滿活力且具高度競爭力的電子製造業，尤其是半導體產業的強勁表現。（編輯：高照芬）1140519