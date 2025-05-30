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台澳低碳科技圓桌論壇 徐佑典籲挺台加入CPTPP

2025/5/30 18:08（5/30 18:26 更新）
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駐澳大利亞代表處29日於伯斯與澳洲國際貿易暨投資中心（ACITI）共同主辦「台澳低碳科技與能源安全供應鏈韌性圓桌論壇」。駐澳代表徐佑典（右2）致詞時呼籲澳洲支持台灣加入CPTPP，將有助深化台澳經貿關係，共同推動新興產業發展，強化印太合作與包容性。（駐澳代表處提供）中央社記者丘德真雪梨傳真 114年5月30日
駐澳大利亞代表處29日於伯斯與澳洲國際貿易暨投資中心（ACITI）共同主辦「台澳低碳科技與能源安全供應鏈韌性圓桌論壇」。駐澳代表徐佑典（右2）致詞時呼籲澳洲支持台灣加入CPTPP，將有助深化台澳經貿關係，共同推動新興產業發展，強化印太合作與包容性。（駐澳代表處提供）中央社記者丘德真雪梨傳真 114年5月30日
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（中央社記者丘德真雪梨30日專電）聚焦綠色鋼鐵、氫能等低碳科技議題，多位台灣、澳洲產官學界專家昨天在西澳洲伯斯（Perth）出席圓桌論壇；駐澳代表徐佑典致詞時呼籲澳洲支持台灣加入CPTPP。

駐澳大利亞代表處29日於伯斯與澳洲國際貿易暨投資中心（ACITI）共同主辦「台澳低碳科技與能源安全供應鏈韌性圓桌論壇」。

徐佑典指出，台灣與澳洲同為堅持開放、民主與以規則為基礎貿易體系的夥伴，具高度互補性。面對全球減碳與能源轉型挑戰，雙方在綠色鋼鐵與氫能等產業具備實質合作潛力。

徐佑典認為，台灣具備製造與科技創新能力，而澳洲則擁有豐富的再生能源資源，雙方擴大合作可望打造出低碳、具韌性且可信賴的區域供應鏈。

徐佑典提到，澳洲目前為「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）輪值主席國；澳洲支持台灣加入CPTPP將有利深化台、澳雙邊經貿關係，而且有助兩國共同推動新興產業發展，進而強化印太地區的合作與包容性。

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台灣經濟部能源署代理署長李君禮透過預錄影片發表致詞指出，為加速再生能源發展及實現淨零碳排等共同目標，台、澳雙方長期以來透過「台澳能礦諮商會議平台」（JEMTIC）持續交流合作；台灣樂見澳洲去年宣布「澳洲未來製造」，期待透過圓桌會議促進雙方在氫能及綠鋼領域的技術交流，並探索產業合作機會。

國科會科教發展及國際合作處處長李旺龍也透過預錄影片發表致詞，他指出，隨著「台澳科技合作協議」於2024年5月成功簽訂，澳洲與台灣專家學者可望針對新興低碳科技研究擴大交流，並強化雙邊科技外交合作。（編輯：田瑞華）1140530

徐佑典
駐澳洲代表徐佑典接受澳媒專訪 籲挺台加入CPTPP駐澳洲代表：台灣符合CPTPP標準 籲各界支持入會
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