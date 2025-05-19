川普控賀錦麗付費請名人背書 揚言展開重大調查

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他將對2024年總統大選的對手賀錦麗（Kamala Harris）展開「重大調查」，以查清她在競選期間是否付費請碧昂絲和歐普拉等名人背書。

法新社報導，川普（Donald Trump）在社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「候選人不被允許付費請人背書，這是卡瑪拉（指賀錦麗）做過的事，只是偽裝成支付娛樂表演費用。我將要求對此事展開重大調查。」

報導指出，賀錦麗在2024年總統大選期間尋求借助美國歌手碧昂絲（Beyonce）和脫口秀名嘴歐普拉（Oprah Winfrey）等名人的明星魅力。

歐普拉為賀錦麗競選團隊向她的製作公司支付100萬美元一事辯護，表示這是支付她主持競選活動的相關費用。

同時，賀錦麗的團隊出面否認賀錦麗支付1000萬美元邀超級巨星碧昂絲站台的外界傳聞。

賀錦麗陣營在財務申報中列出一筆與背書有關的75美元費用，收款方是一個環保倡議團體。

川普今天再度把矛頭指向碧昂絲、歐普拉以及搖滾歌手布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen），他指控賀錦麗在大選登場前的數週，付費讓布魯斯史普林斯汀在一場喬治亞州集會上台表演。

川普指出：「賀錦麗究竟付多少錢給布魯斯史普林斯汀，讓他上台進行那場差勁的表演？如果他真是賀錦麗的支持者，為何要收那筆錢？」

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川普上週透過Truth Social與布魯斯史普林斯汀隔空交火。先是布魯斯史普林斯汀在英國一場演唱會對觀眾說，他的祖國（美國）正被一個「腐敗、無能與叛國的政府」統治。

隨後川普反擊說，這位綽號「老闆」（The Boss）的傳奇搖滾歌手被「嚴重過譽了」。（譯者：洪啓原/核稿：陳政一）1140519