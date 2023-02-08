西敏寺基金會攜手中央社 事實查核工作坊分享經驗

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（中央社台北8日電）為強化媒體公信力、深化民主，英國西敏寺民主基金會（WFD）與中央通訊社新聞學院9日將舉辦「事實查核交流工作坊」，安排英國廣播公司（BBC）前政治新聞主管、現任WFD董事會副主席殷格里希（Sue Inglish），以及英國事實查核倡議團體Full Fact教育訓練經理奧利里（Joseph O’Leary）發表專題演講，並邀請國內媒體代表與會交流。

西敏寺民主基金會（Westminster Foundation for Democracy，WFD）1992年由英國外交部出資成立，以協助、支持並鼓勵多元民主實踐發展為工作目標。2021年底來台灣開設專案研究發現，台灣民眾認為台灣民主受到的挑戰主要來自「假訊息」和「媒體品質不佳」，大眾傳播媒體也是台灣民眾「最不信任的機構」第2名。

WFD認為，雖然媒體不受民眾信賴，但媒體仍是民眾獲取政治與公共議題訊息的主要管道。WFD希望透過雙邊交流，將公共媒體、公共討論品質，以及因應數位社群時代的策略及經驗分享給台灣，雙方共同深化、強化民主的品質和韌性，以改變民眾對媒體「低信賴、高依賴」的矛盾關係。

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為善盡國家通訊社責任，中央社新聞學院致力於深化媒體專業與社會對話。對內以「正確、領先、客觀、翔實」為目標，精進人員新聞專業。對外積極走進社會推動媒體識讀課程，並深入大專校院推動產學合作，為培養下一代新聞產業新血而努力。這次與西敏寺民主基金會合作共同舉辦「事實查核交流工作坊」，希望藉由雙邊經驗交流，為錯假訊息充斥的輿論市場注入新的正向力量。

「事實查核交流工作坊」一整天的議程包括奧利里的專題演說，他將說明已經成立12年的Full Fact事實查核機制，以及如何培力記者與大眾。另外，「如何運用科技工具輔助進行事實查核」、「如何建立事實查核生態系及事實查核的正向效應」等媒體關心的議題，也是議程重點。（編輯：萬淑彰）1120208