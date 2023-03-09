政府舉報投資詐騙廣告 Meta承諾最快8小時下架

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（中央社記者謝方娪台北9日電）為防堵不法投資詐騙廣告在各網路社群平台流竄，金管會今天邀Google、Meta及相關部會開會，未來收到政府通報不實投資廣告，Meta具體承諾將在8至24小時內下架，Google則承諾會盡快下架。

為防堵不實投資詐騙廣告在各網路社群平台現蹤，金管會今天下午找Google、Meta2大社群平台業者及NCC、公平會、數位部等政府部會開會，盼找出自源頭處理投資詐騙廣告的有效措施。

會議討論逾3小時，共達到2大結論，第一，相關部會與Google及Meta成立聯繫窗口，以利後續深化合作與即時溝通，並提供緊急事件處理機制；第二，強化公私部門合作，建立假投資訊息蒐報作業流程。

同時，金管會與數位部、NCC、公平會、高等檢察署、法務部調查局、刑事警察局建立聯繫窗口，以利後續聯繫協調。

金管會官員提到，先前Google和政府部會並無聯繫窗口，僅提供一般用戶檢舉管道，即日起Google及Meta與相關部會成立聯繫窗口及通報機制，政府若發現不實投資詐騙廣告，即可向2大業者通報。

官員透露，Meta在會議中具體承諾，未來收到政府通報不實廣告，將在8至24小時內下架，Google則承諾會盡快下架。

針對社群平台頻繁出現投資詐騙廣告，立法院財委會近日臨時提案通過建請金管會與數位部研擬對數位平台允許非法投資廣告的究責作法，金管會在今天會議中也與相關部會交換意見。

金管會官員指出，因數位平台並非金管會監理範圍，今天詢問數位部及NCC意見，相關部會提到目前並無明確法源可向數位平台課責。

今天網路社群媒體金融投資廣告資訊管理機制討論會議，與會單位包括金管會、NCC、公平會、數位部、台灣高等檢察署、駐金管會檢察官、法務部調查局、內政部刑事警察局及美商科高國際有限公司（Google）、台灣臉書有限公司（Meta）等。（編輯：潘羿菁）1120309