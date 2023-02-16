詐騙簡訊轉向注音文躲偵測 逾7萬筆共用號碼淪破口

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（中央社記者吳家豪台北16日電）陌生來電辨識軟體Whoscall開發商Gogolook今天發布研究報告指出，2022年全台詐騙簡訊查詢辨識量約4764萬封、年減9%，近年詐騙簡訊開始透過注音文躲避偵測，全台逾7萬筆共用號碼容易淪為詐騙破口。

為提升全民識別詐騙能力，信任科技公司Gogolook與刑事局合作，規劃發布一系列2022年度詐騙報告，分析6大國內外主流詐騙場景，今天以旗下陌生來電辨識軟體Whoscall數據為首發主題，推出「電話與簡訊篇」。

根據Whoscall統計，2022年共為全球用戶查詢辨識出超過4億540萬次詐騙電話與簡訊，年減13%，但仍明顯呈現高檔狀態。詐騙集團看中簡訊高到達率與低成本特性，全球詐騙簡訊占比也逐年攀升至76%的新高，扮演詐騙的「第一接觸點」。

進一步剖析各國差異，日本詐騙簡訊占總詐騙量比例達95%最為極端，台灣、韓國與馬來西亞的詐騙簡訊占比也達到8成以上，凸顯出全球詐騙產業脈動的一致性。

Whoscall觀察，詐騙話術緊跟在地時事發展，例如台灣稅收超徵退稅拍板後隨即出現詐騙簡訊，泰國因社群平台TikTok蔚為流行成為詐騙鋪陳話術，香港則出現假冒中國公安的檢警詐騙。

自2020年起，詐騙簡訊大量在台灣流竄，造成巨大的詐騙財損。根據Whoscall統計，2022年全台詐騙簡訊查詢辨識量約4764萬封、年減9%，仍以「假投顧（營業員）」與「假紓困貸款」蟬聯前2大詐騙主題。然而在內政部警政署刑事局的主導下，聯手Whoscall、電信商及簡訊服務商，積極從源頭阻斷詐騙簡訊的傳散，迫使詐騙集團不得恣意發送釣魚連結及高風險訊息。

Whoscall發現，近年詐騙簡訊開始透過注音文躲避偵測，例如「ㄅ一ㄠ ㄍㄨˇ」、「加ㄌㄞˋ」、「ㄖˋ ㄕㄥˋ」。此外也有其他類象形文字的運用，例如「Ca11我」、「L1ne」等，若民眾發現可疑與不自然的文字組合，需留意可能是詐騙陷阱。

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由於電話和簡訊仍是陌生聯繫的主要管道，Whoscall指出，部分企業或政府單位為了降低成本，會選擇使用非固定的節費電話與大宗簡訊發送系統，造成同一隻號碼剛用於補習班課程推銷後，下一秒就轉為發送OTP密碼認證或色情援交簡訊等。

根據Whoscall分析，全台共用號碼數量突破7萬筆，共用的單位從2間到10餘間不等；進一步分析整體共用號碼的通訊使用場景，56.7%用於寄發簡訊，43.3%用於撥打電話。考量共用號碼的風險，Whoscall建議企業或政府單位應申辦或註冊認證門號，避免遭受有心人士的偽冒，傷及自身形象。（編輯：林淑媛）1120216