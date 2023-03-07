中國宣傳戰術引關注 華府人士認為與俄羅斯日益相似

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美媒報導，中國國營媒體及社群網紅經常散播被美方認定為誇大、不實或誤導人的想法。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國向來認為中國雖產製大量反美宣傳，但跟俄羅斯網攻、暗中干預美國選舉和詆毀對手相比，中國影響力作戰的攻擊性較低，但華府許多人現在認為，中國的戰術跟俄國愈來愈像。

美聯社報導，現在中國國營媒體及相關頻道，以及社群媒體大咖網紅，經常散播被美方認定為誇大、不實或誤導人的想法。

近幾週，中國外交部除了疾呼關注俄亥俄州列車出軌並釋出化學毒物，並指控可能是美國破壞了輸送俄國天然氣至歐洲的北溪（Nord Stream）管線。

美國總統拜登（Joe Biden）的政府強烈否認破壞北溪管線，並捍衛自身因應俄亥俄州事故的方式。

外界長期認為，比起俄羅斯，中國較不願採取可能被揭穿的挑撥手法，也更擔心會被公開指責。美國情報單位認定俄國在過去兩次總統大選試圖支持川普（Donald Trump），中國則被認為在2020年考慮但未嘗試影響美國選舉。

但根據兩名熟悉內情的消息人士，部分美國官員認為，中國正在採行或考慮以往不曾做過的行動。其中一人指出，北京這麼做一部分是出於擔心中國敘事在許多國家敗退。

研究分析公司Graphika最近發現與親中影響力作戰有關的人工智慧（AI）生成影片，其中一則影音抨擊美國阻止槍枝暴力的方式，另一則「強調中美合作對於全球經濟復甦的重要性」。谷歌（Google）分析師也說，他們去年阻止的5萬多個貼文等活動案例，與親中影響力行動「龍橋」（Dragonbridge）有關。

這些AI生成影音顯然是憑空捏造，Graphika稱觀看次數都不超過300次；谷歌也說「龍橋」多數貼文觸及的觀眾很少。

美國情報官員指出，中國的社群媒體操作技術「參差不齊」，不如克里姆林宮般老練，但可以預期中國技術會隨著時間和磨練而精進，在社群媒體活動、隱藏與北京的關聯性等方面都是。

另一方面，華府對於短影音分享平台TikTok的疑慮也是由來已久，TikTok在美業務正受到國安單位檢視。目前尚無法證明北京運用權力來指揮TikTok上的內容，或是發動政府核准的影響力作戰，但咸信中國可以迅速這麼做，且不會被抓到或阻止。

華府人士日益悲觀看待北京擴大政經目標，以及台海開戰的可能性，促使他們呼籲美國更努力抗衡中國的海外影響力。議員和官員們尤其關切非洲、亞洲、拉美等地經濟稍弱的開發中國家，美中在這些國家都有龐大政經利益。

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）去年公布的資料，美國、歐洲多數國家、澳洲、南韓、日本對於中國的觀感愈來愈差。但是在亞洲其他國家和非洲、拉美多數國家，對於中國政府的態度較為正面，背後因素經常是北京的經濟投資，以及基礎建設和安全援助提案。

去年針對15國4500名18至24歲人士的「非洲青年調查」（Africa Youth Survey）發現，76%的受訪者相信中國在自己的國家發揮正面影響，認為美國影響正面的比例為72%。

專家認為，若是台海發生戰爭，對於任一方來說，形塑全球態度和敘事都是確保軍事和外交支持的關鍵。

美國眾議院1月新成立「中國問題特別委員會」，由共和黨籍的威斯康辛州聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）擔任主席。蓋拉格最近訪台後發聲明稱，中國影響力作戰是「認知戰」戰略的一環，特別委員會將「致力揭發（中共）對美國及其盟友侵略模式」。

擔任特別委員會民主黨首席議員的伊利諾州聯邦眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi，另譯：克利胥納莫提）受訪時則說，美國應該傾整個政府之力來因應，「中共在全世界說美國的壞話，說我國制度和政府形式的壞話，我們必須加以抗衡，因為此事終究不符合美國利益」。

美國國務院的「全球參與中心」（Global Engagement Center）負責抗衡美中境外的中國訊息。全球參與中心已資助第三方去研究中國在新疆鎮壓維吾爾族和其他穆斯林為主少數族群；國務院也出錢在接受中國投資的國家訓練調查記者，並資助一項針對中國在湄公河建壩的追蹤計畫。

美國也運用直接投資來抗衡中國影響力，但若干資助計畫被批評者質疑成效。

針對美方看法，中國駐華府大使館發聲明稱，北京反對捏造和散布假消息，並反控美國把社群媒體當成操縱國際輿論的工具，以及用來汙名化和妖魔化他國的武器；美方應該自省並停止喊抓賊。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1120307