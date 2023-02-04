中方外包網軍攻擊蔡總統蘇貞昌臉書 國安單位破解模式【獨家】

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國安人士指出，中國外包大陸網路行銷公司發動網路水軍進攻總統蔡英文及前行政院長蘇貞昌臉書，國安單位已分析825個異常帳號，破解中國運用「散播謠言四階層」認知作戰模式。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社台北4日電）國安人士指出，中國直接外包大陸網路行銷公司發動網路水軍，進攻總統蔡英文及前行政院長蘇貞昌臉書，國安單位已分析出825個異常帳號，破解中國運用「散播謠言四階層」認知作戰模式。

國安人士指出，中國除運用官媒、網路媒體散布抨擊我政府輿論內容外，更直接外包大陸網路行銷公司發動網路水軍，進攻總統蔡英文及前行政院長蘇貞昌臉書，大量以「當菜野雞的砲灰不自量力」、「自比烏克蘭幫美國人當砲灰」等相似留言洗版。

國安單位運用資訊系統深入分析，有高達825個帳號屬異常臉書帳號，其中甚至發現水軍帳號Yanchun Song自介在遼寧省開設傳媒策劃公司，進一步比對其真實身分是陸企「丹東博凱廣告公司」總經理宋岩春。

國安人士指出，中國運用網路水軍釋放爭訊影響台灣網路輿論之操作手法，已遭國安單位破解其運用「散播謠言四階層」認知作戰模式。

此模式第一層運用拋棄式假帳號發文，再由第二層境外人士管理之臉書粉專協助截圖分享，第三層則運用大量人頭帳號擴大轉傳，第四層則為第三層假帳號分享至國人常用之公開臉書社團，藉由上述方式增加爭議訊息觸擊率及點閱數，並誤導國人將爭訊內容持續轉傳至其他臉書社團或LINE封閉群組，藉此達到中國「洗腦台灣、不戰而屈人之兵」終極目標。

據情資顯示，中國藉由上述操弄手法介入去年「九合一」選舉食髓知味，已將下一階段目標設定為影響 2024年總統立委選舉，針對「農漁特產品銷陸受阻」、「國內貧富差距」及「物價通膨」等民生經濟議題，以及「對台針對性軍演」、「台美高價軍售」及「美國棄台論」等國防外交議題，持續炒作「政府執政失能」、「兩岸開戰在即」等論述主軸。

國安人士指出，中國並操作「以台打台」、「見縫插針」等爭訊炒作手法，利用國內時事話題熱議時機，於選前置入政治性議題攻訐政府，趁勢發動對台認知作戰攻勢，煽動抨擊輿論政府聲浪，影響國人認知。呼籲民眾應自我提升媒體識讀意識，勿讓境外勢力輕易破壞我國民主自由純淨。（編輯：楊昇儒/唐佩君）1120204