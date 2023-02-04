中方外包網軍攻擊蔡總統蘇貞昌臉書 國安單位破解模式【獨家】
（中央社台北4日電）國安人士指出，中國直接外包大陸網路行銷公司發動網路水軍，進攻總統蔡英文及前行政院長蘇貞昌臉書，國安單位已分析出825個異常帳號，破解中國運用「散播謠言四階層」認知作戰模式。
國安人士指出，中國除運用官媒、網路媒體散布抨擊我政府輿論內容外，更直接外包大陸網路行銷公司發動網路水軍，進攻總統蔡英文及前行政院長蘇貞昌臉書，大量以「當菜野雞的砲灰不自量力」、「自比烏克蘭幫美國人當砲灰」等相似留言洗版。
國安單位運用資訊系統深入分析，有高達825個帳號屬異常臉書帳號，其中甚至發現水軍帳號Yanchun Song自介在遼寧省開設傳媒策劃公司，進一步比對其真實身分是陸企「丹東博凱廣告公司」總經理宋岩春。
國安人士指出，中國運用網路水軍釋放爭訊影響台灣網路輿論之操作手法，已遭國安單位破解其運用「散播謠言四階層」認知作戰模式。
此模式第一層運用拋棄式假帳號發文，再由第二層境外人士管理之臉書粉專協助截圖分享，第三層則運用大量人頭帳號擴大轉傳，第四層則為第三層假帳號分享至國人常用之公開臉書社團，藉由上述方式增加爭議訊息觸擊率及點閱數，並誤導國人將爭訊內容持續轉傳至其他臉書社團或LINE封閉群組，藉此達到中國「洗腦台灣、不戰而屈人之兵」終極目標。
據情資顯示，中國藉由上述操弄手法介入去年「九合一」選舉食髓知味，已將下一階段目標設定為影響 2024年總統立委選舉，針對「農漁特產品銷陸受阻」、「國內貧富差距」及「物價通膨」等民生經濟議題，以及「對台針對性軍演」、「台美高價軍售」及「美國棄台論」等國防外交議題，持續炒作「政府執政失能」、「兩岸開戰在即」等論述主軸。
國安人士指出，中國並操作「以台打台」、「見縫插針」等爭訊炒作手法，利用國內時事話題熱議時機，於選前置入政治性議題攻訐政府，趁勢發動對台認知作戰攻勢，煽動抨擊輿論政府聲浪，影響國人認知。呼籲民眾應自我提升媒體識讀意識，勿讓境外勢力輕易破壞我國民主自由純淨。（編輯：楊昇儒/唐佩君）1120204
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