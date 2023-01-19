經濟部下架螺螄粉遭操作 杜奕瑾：集體帳號帶風向

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台灣基進接獲檢舉，坊間出現中國製螺螄粉食品販售，包裝上還印有「你是中國人、我是中國人」等統戰字眼。（圖取自facebook.com/LICHONGLIMTW）

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（中央社記者游凱翔台北19日電）經濟部指示下架未合法進口的中國製螺螄粉，卻遭有心人操作「抗中保台」。台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾今天分析，台灣未開放進口，何來抗中問題，籲民眾勿被誤導，且帶風向帳號與流水席事件是同一群人。

台灣基進16日召開「統戰標語當包裝！食品假進口真滲透，常民生活成國安議題」記者會，表示接獲檢舉，在中國黑龍江省牡丹江市註冊的摩爾霍普公司，代理中國螺螄粉食品進口台灣，並在康是美、全家、蝦皮等通路販售，且包裝還印有統戰字眼，呼籲「行政稽查零容忍」。

經濟部國際貿易局當天晚間透過新聞稿表示，目前並未開放中國製的螺螄粉食品進口，坊間出現螺螄粉販售，均已涉及違反進出口等有關法令；關務署16日至18日跨部會赴新北及桃園涉案廠商檢查，扣押疑似走私的中國製螺螄粉5920包，重量約1930公斤。

被稱為是PTT「創世神」的台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾今天在個人臉書表示，當經濟部作出回應，主要的「協同操作群」就上場了，且操作此議題帳號與之前操作「流水席事件」的帳號是同一批，很愛反串抗中保台。

杜奕瑾昨天也發文指出，操作螺螄粉的（帳號）很喜歡嘲諷抗中保台，表面喜歡提台灣價值，但實際目的是醜化台灣意識、放大反中、樹立台社矛盾與挑撥台日台美友邦關係。

他表示，中國禁台灣水果，「中媒會跑去採訪中國民眾擔心吃不到水果嗎？米粉是什麼高科技？」問題是台灣從來沒開放進口，哪有禁（抗中）的問題。「議題有毒、認真就輸了，不要被誤導了唷」 。（編輯：林克倫／張均懋）1120119