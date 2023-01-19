禁中製矽質鼻胃管進口 經部：保國內產能有戰略意義

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（中央社記者鄭鴻達台北19日電）經濟部日前宣布停止輸入中國製矽質鼻胃管，今天更以疫情期間口罩生產的狀況為例，強調在國內保有必要醫材一定產能，是很重要的事，並再次強調持續進口中製矽質鼻胃管，對國內產業將有重大不良影響。

對於經濟部公告停止輸入中國製矽質鼻胃管，經濟部在臉書發文指出，在說明此次措施的原因前，請民眾回想過去口罩的生產，當時台灣製口罩曾面對低價口罩進口競爭，導致國內產能大大萎縮。

經濟部表示，新冠肺炎疫情一來，國內的口罩生產很難在短時間內重新拉高產能，當時還好有口罩國家隊，透過政府及民間產業合作，才能在短時間內衝起產能，供應大家防疫所需，而這段歷史說明，必要醫材在國內保有一定產能，是很重要的事。

經濟部強調，台灣產的「矽質鼻胃管」也面對與口罩同樣的競爭，由國內業者組成的台灣醫材公會主動向經濟部反映，指中國製矽質鼻胃管進口台灣的價格，近乎國內生產成本的一半，進口後會嚴重影響台灣相關製造業的生存發展。

經濟部說明，國內廠商大多是中小企業，加上台灣的市場規模比較小，醫院及長照機構的採購標案很多也是採取最低標決標，應該讓國內廠商有立足空間。

經濟部分析認為，持續進口中國製矽質胃管，對國內產業將有重大不良影響；統計國內年產量約190萬條，需求量約69萬條，國內供應無虞，依法公告停止輸入中國製矽質鼻胃管。

貿易局17日傍晚公告停止輸入中國製矽質鼻胃管，並說明依據「台灣地區與大陸地區貿易許可辦法」規定，中國製貨品若輸入後會對國內產業造成重大不良影響，經濟部可公告停止輸入。（編輯：張均懋）1120119