中國製鼻胃管低價競爭衝擊台灣產業 經濟部公告停止輸入

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（中央社記者鄭鴻達台北18日電）經濟部說明，台灣醫材公會主動反映中國製矽質鼻胃管進口價格，幾乎是國內生產的一半，會嚴重影響台灣產業生存發展，因此依法停止輸入。醫材公會也主張，醫材應有戰備物資考量，並保留國內一定產能，避免緊急狀況時進口緩不濟急。

經濟部國際貿易局17日傍晚公告停止輸入中國製矽質鼻胃管，並在今天發布新聞稿說明指出，依據「台灣地區與大陸地區貿易許可辦法」規定，中國製貨品若輸入後會對國內產業造成重大不良影響，經濟部可公告停止輸入。

台灣醫療暨生技器材工業同業公會（醫材公會）秘書長譚卓然向中央社記者表示，有會員發現中國製鼻胃管有傾銷情形，公會在收到反映後向貿易局提案。據公會統計，去年中國醫材產品輸入申請案有70件，其中25件公會不同意原因，是因相關產品國內有產製，若輸入對台灣市場影響甚大。

譚卓然指出，國內醫材市場需求量其實不大，但產品類別多達數千種，僅幾家廠商生產就能滿足，但醫材產業製程要求嚴格，廠商要投入龐大經費與精神開發、生產，且需取得衛福部的許可證，若國內廠商無法生存，將衝擊台灣生技產業。

譚卓然舉例，COVID-19疫情爆發不久後，台灣發生買不到紗布及餵食管、導尿管等產品的狀況，這是因相關產品有超過8成來自中國，其中紗布大部分產自武漢，所以當武漢發生疫情，全台灣就幾乎斷貨。

譚卓然也表示，雖然台灣許多醫材製造廠商已經外移，有些醫材產品也是能從其他國家進口，廠商平時不會保留太多庫存，因此國內仍應保持一定自主產能，避免緊急狀況發生時進口緩不濟急，因此他主張醫療器材也應有戰備物資的考量。

經濟部評估分析認為，相關產品台廠多屬中小企業，且國內市場規模小，而醫院及長照機構採購標案多採最低標決標，為讓台灣廠商有立足空間，持續進口中國製矽質胃管會對台灣產業有重大不良影響，且經徵詢國內產業、醫療主管機關意見後，認為如此生產價差確實對產業造成重大影響。

經濟部強調，考量過去口罩低價競爭、影響國內產能的前例，同時矽質鼻胃管也是重要醫材，國內應確保一定產能，讓國內的製造商有生存空間，因此經濟部本於權責公告停止輸入。

經濟部也說明，此案在111年5月17日及6月15日徵詢國內醫材商業公會全國聯合會及台灣省商業會等10家商業會，皆無表示反對意見，同時，貿易局也在111年10月26日舉辦座談，邀請利害相關人聽取各界意見，綜合考量後，依法公告停止中國製矽質胃管輸入。（編輯：翟思嘉）1120118