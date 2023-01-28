親中駭客組織狂發垃圾訊息 內容涉及台灣烏克蘭

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（中央社台北28日電）香港英文南華早報27日報導，親中網路駭客組織「龍橋」針對華語用戶，在YouTube等平台散發親中反美與涉及台灣和烏克蘭的垃圾訊息。Google去年攔截他們的發訊逾5萬篇。

報導說，根據Google威脅分析小組（Threat Analysis Group）26日發表的部落格文章，龍橋（Dragonbridge）又名「垃圾郵件龍」（Spamouflage Dragon）大多上傳內容與動物、飲食與運動有關的垃圾影音。

威脅分析小組是Googn內部的組織，專門追蹤及攔截政府在幕後操控的駭客入侵。

這篇文章說，不過龍橋偶爾也發布讚揚中國防疫得當、抨擊香港反政府示威，以及支持武統台灣的政治論述。

研究人員發現，龍橋的發文與中國相鄰的地緣政治情勢發展密切相關，像是已卸任的美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台後，龍橋即加劇對台灣的論調。

不同於龍橋發布的訊息通常被Google稱之為「粗製濫造、錯誤百出」，新上傳有關於台灣的發文則是「製作水準高」，並且使用一致的主題標籤和標題，露出於各種管道。

若干龍橋上傳的影音呈現解放軍的動態，並呼籲總統蔡英文「投降」。

美國總統拜登（Joe Biden）去年8月簽署朝野兩黨合作共推的「晶片法案」（CHIPS and Science Act of 2022, CHIPS Act）後，龍橋隨即發布呼應中國官媒與經貿部門論調的訊息，抨擊這是反競爭並且對中國不公平的法規。

龍橋也發布批評美國軍援烏克蘭的言論，並聲稱美國政府就是造成猴痘疫情與中國內部反封控抗爭爆發的幕後黑手。

Google表示，儘管如此，經Google攔截，用戶並未收視大部分由龍橋發布的訊息，去年YouTube關閉5萬3177個龍橋的頻道中，58%沒有人訂閱，將近42%的影音無人瀏覽，以及83%的瀏覽數不到100次。

至於在部落格平台，龍橋上傳的訊息也是乏人問津。Google說，去年12月，Blogger平台攔截來自於龍橋的發帖，將近95%的瀏覽數只有10次或更少，而且罕見用戶評論他們的發文，即便有人回應，大多來自於其他龍橋的帳號。

研究人員說，儘管龍橋難吸引用戶青睞，不過自從威脅分析小組與Google旗下的資安公司麥迪安（Mandiant）於2019年開始密切追蹤他們，龍橋仍持續不段嘗試新的手法、形式與發文。

這些手法包括找真人而非機器人闡述節目內容，並且以脫口秀的形式由真人對著鏡頭討論時事，更嘗試把政治觀點融入於訴諸高品質生活的美容和烹飪等單元中。

Google表示：「隨著時間的推移，（上述節目）併同龍橋變造的假訊息，可能終將吸引實體用戶的關注。」（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1020128