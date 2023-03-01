蓋拉格：中國威脅更勝蘇聯 應努力武裝台灣阻中入侵

（中央社記者江今葉華盛頓28日專電）美國眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格今天表示，中國威脅更勝蘇聯。台海風險正在增加，應努力武裝台灣，制定連貫的經濟戰略，減少依賴中共，以阻止中國犯台。



美國聯邦眾議院「中國問題特別委員會」（Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China）今天召開首場聽證會，討論中共威脅。



蓋拉格（Mike Gallagher）會後接受媒體訪問時表示，中國威脅大於蘇聯，因為美國與西方從未與蘇聯在經濟上有牽連，從不需考慮選擇性的經濟脫鉤，因為經濟沒有相互作用。

他也認為，中國國家主席習近平曾研究過蘇聯解體，試圖從失敗中汲取經驗，以免重蹈覆轍。這也讓中國成為一個比蘇聯更複雜、更可怕的威脅。



談及台海情勢，蓋拉格指出，若不想中國入侵台灣或企圖尋求統一台灣是愚蠢的，他擔憂風險正在增加，「時間不站在我們這邊」，現在正處於最大危險時刻。儘管如此，若能共同努力武裝台灣，共同努力在整個印太區域部署更明智的武力態勢，並制定連貫的經濟戰略，減少依賴中共，就能防止這類衝突發生，以說服習近平，他的目標是不可能透過武力實現。



日前密訪台灣的蓋拉格被問及考慮委員會赴台召開聽證會時表示，他還在彙整在台灣所看所學，也要看委員會成員的想法而定，他期待能率領跨黨派議員前往台灣，但目前尚未有具體規劃。



蓋拉格指出，多個美國國會代表團到台灣訪問，眾議院外交委員會主席麥考爾也計畫訪台。委員會成員訪台不僅能看到台灣是充滿活力的民主典範，也能了解台灣地形，以及若發生激烈對抗情況將會多危急，這將極具價值。（編輯：韋樞）1120301

美國眾議院「中國問題特別委員會」成立以來首場聽證會2月28日晚間登場，主席蓋拉格（第2排右3）開場致詞表示，美國未來10年的政策，將為未來100年奠基，美國對中國一廂情願的時代已經結束。中央社記者徐薇婷華盛頓攝 112年3月1日