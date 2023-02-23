美友台議員蓋拉格：中共如惡霸 團結對抗為上策

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（中央社記者尹俊傑紐約22日專電）美國聯邦眾議員蓋拉格投書華爾街日報，以欺凌弱小但內心怯弱形容中共，並說台灣是中國陰影籠罩下的民主明燈。面對北京霸凌，集結友伴齊心對抗是保衛台灣的上策。

蓋拉格（Mike Gallagher）為共和黨籍，是眾議院1月成立的美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席。38歲的他曾任美軍陸戰隊反情報官，2017年起擔任聯邦眾議員，一向直言不諱批評北京當局，曾提出美中戰略競爭特別委員會在台灣舉行聽證會的想法。

近期訪台的他提到，在台期間有幸會見總統蔡英文，她傳達「今日說『台灣人』是展現自豪」的訊息。

蓋拉格寫道，台灣人無視中共步步進逼的陰影，蓬勃發展並建立民主制度。從新疆、西藏到香港，北京壓迫的陰影正擴散到中國周遭地區、入侵跨國組織、蔓延網路及國際金融體系，「面對這黑暗，一盞蠟燭自由、猛烈且出人意料地發光：台灣」。

他在文中強調齊心協力抗中的重要性，並提及在台會見副總統賴清德時，賴清德拿籃球賽比喻說，一對一槓上時中共可能會贏，但以美國為首的盟邦與夥伴如團結作戰，不可能被擊敗。

蓋拉格說，美國在印太地區開戰前輸送硬實力，解決總值近200億美元的對台軍售延遲交貨情形，將讓盟友更有信心、敵人不敢冒進。美方也應加強對抗中共在台灣、美國及世界各地惡意的影響力行動，方法是說出北京政權殘忍、從事種族滅絕的真相。

1960年，時任美國總統艾森豪（Dwight Eisenhower）訪台，中共人民解放軍對金門發動猛烈砲擊。去年8月，時任聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，北京隨即在台灣周邊發動大規模軍事演習。

蓋拉格回憶，祖母曾跟他說「每個惡霸內心深處都是膽小鬼」。時至今日，美國思考如何嚇阻中共，把朋友找來一起對抗惡霸是不錯的方法。

他在文中還提出發展能力破解中國「防火長城」，以突破網路審查讓中國人民知道真相的想法。

文末寫道：「我們必須確保中共總書記習近平每天早上醒來望向台灣，思考台海兩岸均勢，衡量如果中國人民獲悉大量真相後他的黨將面臨的風險，他會對自己說：『時機尚未成熟。』」（編輯：郭中翰）1120223