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演算法助違法關鍵字廣告？公平會5月中找Google說明

2023/3/9 12:11（3/9 13:48 更新）
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公平會針對Google數位廣告，涉及可能有爭議或違法的關鍵字廣告已主動立案調查。（圖取自Unsplash圖庫）
公平會針對Google數位廣告，涉及可能有爭議或違法的關鍵字廣告已主動立案調查。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者蘇思云台北9日電）公平會針對Google數位廣告，涉及可能有爭議或違法的關鍵字廣告已主動立案調查。公平會今天表示，已發函請Google在3月10日前提供資料，後續請國內業者表示意見，5月中會請Google到會說明。

立法院經濟委員會今天邀公平會主委李鎂列席報告業務概況並備質詢，不過李鎂因身體不適，改由公平會副主委陳志民出席。

公平會委員會議今年1月臨時動議通過對Google數位廣告，涉及可能有爭議或違法的關鍵字廣告主動立案，將找Google到會說明，了解數位平台是否有「推波助瀾」之嫌。國民黨立委楊瓊瓔關注相關調查進度。

陳志民表示，已發函請Google說明，要求在3月10日前提出相關說明資料，會儘速處理。

立委追問究竟何時會找Google到會說明，陳志民表示，依照相關流程，後續兩個月會請國內業者表示意見，釐清相關事實，5月中旬將請Google到會說明。（編輯：趙蔚蘭）1120309

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#公平會
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