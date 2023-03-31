社群假冒名人詐騙猖獗 陳建仁：1個月內提打詐方案

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立法院31日進行施政總質詢，行政院長陳建仁表示，有誠心與決心要把打詐工作做好，打詐國家隊1個月內提出相關配套方案。右為金管會主委黃天牧。中央社記者張皓安攝 112年3月31日

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（中央社記者范正祥、林敬殷台北31日電）詐騙集團打著公眾人物名號，在社群平台投放釣魚廣告進行投資詐欺。行政院長陳建仁今天在立法院答覆立委質詢時表示，有誠心與決心要把打詐工作做好，打詐國家隊1個月內提出相關配套方案。

立法院會今天進行施政總質詢，陳建仁率相關部會首長列席備詢。

國民黨立委李貴敏質詢時指出，詐騙案件層出不窮，犯案手法不斷更新，已有多位公眾人物包括知名主持人夏韻芬、吳淡如、沈春華等人遭到詐騙集團冒名、盜用頭像，不肖份子利用社群平台詐騙民眾加入所謂股友社等，假投資詐騙案猖獗。

李貴敏表示，這問題一直存在，希望政府告訴大家，如果遇有冒名詐騙，該做什麼動作來應對。陳建仁表示，民眾可以透過包括撥打165反詐騙專線通報處理。

被問到打詐國家隊的防詐應對作為，是不是也有協調所有社群平台配合把關，陳建仁指出，現在已經有很好溝通的是Google和Meta，也繼續溝通其他平台。

金管會主委黃天牧表示，日前已找Meta及Google，將與各部會建立聯繫平台，至於如何建立機制，將網路不實訊息下架的審查機制，還在努力中。

民進黨立委吳秉叡問黃天牧，「Meta配合度好不好？」黃天牧表示，他們都會盡量配合。

吳秉叡表示，「我對Meta印象不太好」。Meta審查言論的單位負責人是中國人，會以中國人的意識型態來禁台灣的言論，用中國人來管理台灣的東西，對台灣是非常不利的，打詐也可能會這樣，政府好像對他們沒有辦法。

黃天牧表示，金管會會跟數位發展部相互協助，盡量來努力。

李貴敏追問什麼時候可以杜絕冒名詐騙，陳建仁說，打詐國家隊1個月內提出相關配套方案。（編輯：張均懋）1120331