賣手機同時裝反詐騙APP NCC：1個月邀業者協商討論

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（中央社記者蘇思云台北15日電）電信詐騙頻傳引發外界關注，NCC主委陳耀祥承諾1個月內會找電信業者等討論相關議題，可能從電信業者服務契約著手，業者販售手機或門號時，可請消費者同意安裝反詐騙APP等，也會跟數位部討論。

立法院交通委員會今天邀國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥列席報告業務並備質詢。國民黨立為洪孟楷、時代力量立委邱顯智、民進黨立委林俊憲、何欣純、陳素月、劉世芳、陳歐珀都關注網路跟電信詐騙議題，NCC的角色為何。

陳耀祥表示，NCC在「打詐國家隊」是作為堵詐角色，督促電信業者在號碼顯示部分，還有代發簡訊業者部分做清查，遏止可能違法的詐騙跟詐欺訊息流竄。

陳耀祥解釋，主要有三措施，第一，像是開頭「886」號碼本來就是防堵重點，但另外也配合刑事警察局，進行關鍵字過濾；第二，電信業者跟代發簡訊業者互有契約關係，如果相關代發業者已經被列為黑名單，那也不應該發送簡訊，不然可能也會是詐欺共犯。

陳耀祥表示，第三，在號碼釋出部分，雖然現在業務已移到數位部，號碼釋出要落實雙證件查核，法人企業客戶可能掌握大量的號碼，須確認是否正當使用，還是有淪為詐欺使用都要留意。

數位部提到可能研議相關防電話詐騙的機制，管道包含使用防詐APP或是透過電信業者前端資料庫做辨識等。

陳耀祥表示，可能先從電信業者的服務契約著手，希望業者在販售手機或門號時，可以請消費者同意安裝反詐騙APP等方式，這也要跟數位部、消保團體一起討論，承諾1個月內會找電信業者等討論相關議題。

陳耀祥表示，人工智慧如果可以建立相關過濾軟體，也會進一步跟數位部合作。

陳耀祥表示，NCC因為組織法修正，新增網際網路傳播政策等職掌，雖然數位中介服務法沒有過，但可以透過多方利害關係人參與，強化網路平台自律機制，NCC也成立「網際網路傳播辦公室」，屬於任務編組，近期也會邀平台業者來討論建立相關機制。（編輯：楊凱翔）1120315