多名大學教授遭變臉合成不雅照勒索 研判詐騙信件應來自中國

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（中央社記者陳至中台北24日電）多所大學教授照片被不肖人士盜用，非法合成不雅照再寄信勒索。成大、清大等校初步調查認為，勒索信應來自中國，明顯非台灣用語，且一圖多用只更換頭部。

包括台北醫學大學、成功大學、清華大學等校，近來有多名教授收到勒索信件。北醫大近期發出資訊安全通報給教職員工，提醒收到信件不要驚慌，也不要主動與寄件者聯繫。目前校方已將相關證據通報內政部警政署165全民防騙網，並分批次將網站上的教授照片加上浮水印，提高盜用的難度。

清華大學校方也向中央社證實，3月中旬起陸續有多名教授收到勒索信件，校方前後發了2次通知信提醒教職員工，後續也有教授表達，得知這詐騙信件是「群發」、「廣發」，而不是有人要針對他不利以後，有比較放心一些。但也有些教授選擇去派出所報案，希望警方可以揪出寄送詐騙信的人。

成功大學副校長李俊璋今天晚間接受中央社電訪表示，校內確實有一些教授收到勒索信，校方在得知訊息的當下，就請計算機與網路中心瞭解狀況，判斷是詐騙勒索信後，已將收集到的相關寄件帳號，全部輸進學校的防火牆中，避免有更多教授收到類似信件。

李俊璋表示，本身也有收到勒索信，但讓人好氣又好笑的是，他早已是滿頭白髮，照片中人物卻是黑髮，年輕了好幾歲，「不知是哪截下來的圖。」和其他受害教授比對，發現詐騙者幾乎都是用同一張不雅照片，只是將臉部更換成不同人。

李俊璋表示，除了照片不真實外，信件中的用語明顯都來自中國，並非台灣習慣的文字語氣。校方已發信給教職員工，提醒注意詐騙信件。

一名不願具名的教授向中央社記者表示，最初收到信件時很擔心，雖然照片變造技術不怎樣，信件出現一些簡體字，以及「你的上級」等用語，一看就知道來自中國。但學者多半重視名譽，害怕照片會流傳到其他社群、讓家人看到，甚至對自己的小孩不利。

這名教授說，其實學校常常都會寄信提醒教職員工注意詐騙信件，但多半看過也不會太在意，真的發生在自己身上時，仍相當驚恐。後來在社群網路上看到其他教授分享類似經歷，且收到的照片跟自己差不多，都是同一張床、同一姿勢的男女，才發現自己不是唯一的受害者。（編輯：謝雅竹）1120324