遭冒用名義發詐騙簡訊 數位部：已報警並註冊網址

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有民眾收到偽冒數位部名義發送的詐騙簡訊，數位部表示已經報警處理。（數位發展部提供）

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（中央社記者蘇思云台北6日電）有民眾收到偽冒數位部名義發送的詐騙簡訊，點網址可快速領取新台幣6000元。數位部表示，已經報警處理，同時也把簡訊中冒用的網址加以註冊，民眾若點入可以看到澄清說明網頁，遏止假訊息擴散。

數位發展部今天發布新聞稿，接獲訊息後已向警方165反詐騙專線報案。詐騙簡訊的網址之前沒人註冊使用，為避免日後遭有心人士利用，數位部已先註冊網址，並設定自動導向民間事實查核單位的澄清說明網頁，防止假訊息擴散。

官員解釋，這次作法也跟過去不太一樣，等於也把詐騙簡訊中的假網址註冊起來，民眾若點擊也會連到澄清說明頁面。

數位部指出，詐騙簡訊所載網址首段不是gov.tw結尾，不屬於政府機關網址，明顯是假訊息，民眾若收到這類詐騙簡訊，務必不要轉傳。

數位部提醒，不會透過簡訊通知民眾領錢，農曆年後才會發放6000元，發放方式一有定案就會馬上公開說明，申領網站的網址首段一定會是gov.tw結尾。

數位部推出的政府縮短網址服務（https://url.gov.tw）所產生的政府網站短網址，也一定是https://gov.tw/開頭，提醒民眾認明政府機關專用網址，勿點擊來源不明的簡訊或連結，避免受騙。（編輯：楊凱翔）1120106