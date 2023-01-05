詐騙簡訊通知領6000元 政院提醒民眾勿上當

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（中央社記者陳俊華台北5日電）行政院發言人羅秉成今天說，行政院長蘇貞昌昨天宣布每人將發6000元現金後，詐騙集團準備利用簡訊連結方式詐騙民眾；政府現在不會發簡訊通知民眾去領錢，已指示警政署啟動防制作為。

羅秉成上午舉行行政院會後記者會時表示，蘇貞昌昨天宣布要全民共享經濟成果，普發每人新台幣6000元現金後，詐騙集團蠢蠢欲動，確實已掌握相關情資，詐騙集團用簡訊連結方式要騙民眾，請民眾注意。

羅秉成說，政府現在不會用簡訊方式，通知民眾去領6000元現金，沒有這樣的做法，如果收到這種簡訊，肯定是詐騙集團所發的惡意簡訊，千萬不要受騙上當，行政院已指示內政部警政署打詐國家隊，啟動防制作為。

羅秉成指出，惡意詐欺簡訊非常氾濫，在已提出的打詐行動策略中，由國家通訊傳播委員會執行攔阻詐騙簡訊，透過165反詐騙專線所收集的詐騙關鍵字後，攔截詐騙簡訊，這些簡訊發出後即被判斷為詐欺簡訊，用戶不會收到。

羅秉成表示，已攔截的詐騙簡訊達3704萬則，達原本執行率123%，較民國110年增加148%，攔阻的成功率大幅提升，另外停止人頭門號達5400門。透過跨部會合作，簡訊詐騙檢舉報案數，從110年8月的1000多件告發，現在降到100餘件，已達一定效果。

羅秉成說，詐騙手法層出不窮、隨時變化，政府會隨時緊盯、因應，但民眾要有足夠自覺意識，辨別出是不尋常的、有詐欺意圖的簡訊，「識假」這塊會多宣導、教育。現在詐騙集團利用要發6000元現金而傳送詐欺簡訊，一定會追查這些不法之徒。

羅秉成表示，政府不是沒有發現金經驗，紓困期間針對中低收入戶、兒童防疫津貼、勞工紓困補助都是直接匯入戶頭，各部會正在規劃後續如何全民普發6000元，會參考過去發現金的經驗，直接匯入帳戶是比較簡便方法，相關軟體、程式如何設計，要透過跨部會合作，民眾不要聽信、連結惡意簡訊。（編輯：翟思嘉）1120105