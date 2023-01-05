全民普發現金6000元 政院評估是否擴及外籍人士

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行政院表示，此次全民普發現金目的與過往紓困振興不同，仍在政策評估發放範圍是否擴及外籍人士。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛台北5日電）行政院今天說，全民普發現金新台幣6000元的時程與規劃，農曆年前應來不及完成所有行政作業；同時，由於這次普發現金目的與過往紓困振興不同，政策評估發放範圍是否擴及外籍人士。

行政院長蘇貞昌昨天宣布，超徵稅收中的1800億元，扣除400億預留不時之需的財源後，全民每人普發現金6000元。

外界關注普發現金的程序與入帳時間，行政院發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會時回應媒體提問指出，蘇貞昌已在元旦連假期間指示相關部會積極研擬法源，如果要提出特別條例需經過立法院同意後，再編列特別預算送立院同意，農曆年前來不及完成所有行政作業。

羅秉成表示，行政院已在加緊規劃，希望越快越好；行政院在疫情紓困時，曾有發放現金經驗，直接匯入民眾帳戶是比較簡便的做法，同時可防堵詐騙集團，各項規劃與系統建置正在跨部會合作中。

至於外籍人士是否包含在普發範圍中，羅秉成說，行政院之前推出五倍券時，部分符合資格的外籍人士也可領取，像是國人的外籍配偶若持有效居留證、持永久居留證者或是持外交官員證者等，但紓困振興和這次普發現金目的不同，仍在政策評估是否擴及外籍人士。

政院人士稍早對中央社記者說，預計提出特別條例作為發放6000元現金，以及1000億元加強韌性經濟方案的法源依據，最快下週行政院會通過後送立法院，希望立院能在下會期2月1日報到後，儘早開議審查並三讀通過。

政院人士說，如果建置系統的行政細節，以及法源依據的制定程序順利，透過線上先填寫帳戶的民眾，最快2月底就能看到現金入帳。（編輯：林淑媛）1120105