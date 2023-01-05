藍提再延會討論發現金案 柯建銘：春節前不可能完成

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（中央社記者王揚宇台北5日電）國民黨立法院黨團希望延會至20日，討論發現金相關的法案和特別預算。民進黨團總召柯建銘今天受訪表示，要解決問題才有用，現在連法案都還沒送來，「絕對不可能（農曆春節前）完成的」。

全國稅收去年超徵新台幣4500億元，針對中央可運用的1800億元，行政院長蘇貞昌已宣布將預留400億元應付不時之需，其餘1400億元讓全民共享經濟成果，預計每人發放6000元，但須訂定法源依據。

國民黨立法院黨團今天召開記者會指出，會正式發文請立法院長游錫堃召集朝野協商，盼延會至20日，討論相關法案和特別預算，希望在農曆年前發現金。

立法院今天進行黨團協商，研商溫室氣體減量及管理法修正草案；對於國民黨團希望延會至20日，游錫堃會前接受媒體聯訪表示，這一定要黨團協商，而協商結果為何，不是他能夠決定。

民進黨立法院黨團總召柯建銘則說，要能解決問題才有用，現在連法案都還沒送來，法案來了之後，大家再來討論沒有關係，但「絕對不可能（農曆春節前）完成的」。

時代力量立法院黨團總召邱顯智表示，國民黨團主張開臨時會處理發現金案，「我們認為應該是沒有這樣的必要性」，如果是因為有許多法案要處理而加開，這有其正當性，但若是專門針對發現金案，黨團持保留態度，因為沒有這個必要性。

至於下會期開議日是否會提早到2月上旬。柯建銘指出，可以再談，沒關係；游錫堃表示，這需要黨團協商，而立法院上半年的會期，開議日依常態是在2月下旬，而發現金這件事，是要讓大家過一個好年，若來不及在過年前，也希望在新春時讓民眾很快領到這筆錢，立法院各黨團都願意以最快的速度處理。（編輯：蘇龍麒）1120105