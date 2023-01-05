全民普發現金6000元 李詩欽：樂觀其成

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（中央社記者吳家豪台北5日電）政府規劃全民普發現金新台幣6000元，電電公會理事長李詩欽今天表示樂觀其成，並強調錢要花在刀口上，建議政府收稅應該更合理化，把多收的稅投資到具未來性的發展上，對台灣更有幫助。

行政院長蘇貞昌昨天宣布，超徵稅收中的1800億元，扣除400億預留不時之需的財源後，全民每人普發現金6000元。

李詩欽今天出席台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）歲末聯誼餐會時，被問及對政府普發6000元的看法；他表示，「大家應該都樂觀其成」，自己還沒想到怎麼用這筆錢。

不過，李詩欽也說，重點並非一次性發放現金，而是長期提升民眾薪資所得，更有助於提升長期生產力。

他表示，電電公會將向政府建議，盼能配合企業發展，由政府推出相關政策和減稅，並且把現在多收的稅投資到具未來性的發展與創新上，或提供更多學習空間，協助民眾培養未來職場上需要的技能，同時企業也應該負起責任。

李詩欽強調，錢要花在刀口上，政府收稅應該更合理化，把更多錢用在更需要的地方，對台灣未來更有幫助；企業也是一樣，不能亂花錢。（編輯：張均懋）1120105