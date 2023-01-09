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國民黨團提稅收超徵條例草案 每人發現金1萬元

2023/1/9 11:41
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（中央社記者范正祥台北9日電）國民黨立法院黨團今天提出稅收超徵全民共享發放特別條例草案，主張將超徵稅收還稅於民，全民發放現金1萬元；所需經費以特別預算編列，財源籌措得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應。

國民黨團今天召開「年前『還稅於民』，蔡政府不會，國民黨教你」記者會，總召曾銘宗主持，書記長李德維、首席副書記長謝衣鳯、副書記長鄭正鈐以及立委費鴻泰、賴士葆出席，公布黨團版本「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」。

草案案由提及，蔡政府執政7年多以來，超徵稅收已達到新台幣1兆2000億元，民國111年度預估可能超徵達4500億元以上，政府連年超收鉅額稅收應兼顧全民民生需求，還稅於民，儘速發放現金每人1萬元於全民，讓全民共享稅收超徵成果。

國民黨團呼籲，從速、從簡，希望立法院能夠再延會幾天，以利「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」能夠在1月19日前完成立法，於農曆春節前讓全民有感。

謝衣鳯指出，國民黨團提出的稅收超徵全民共享發放特別條例草案，目的是為讓全民共享稅收超徵成效，並振興經濟，刺激民間消費動能，所以主張制定立法。

她表示，希望主管機關為國家發展委員會，因為現金發放可能涉及多個部會，希望由執行跨部會的國發會主辦，過去在消費券等的發放，主管機關也是國發會。

李德維說，超徵稅收還稅於民，假如民進黨政府不會做，國民黨來幫忙做；國民黨團已經把法案送出，希望行政院相對應的案子及預算案儘速送到立法院審查。

曾銘宗表示，國民黨團要求立法院延會至1月19日，以利審查發放現金的法案和特別預算案，希望於農曆年前完成發放現金法案與特別預算的法定程序。（編輯：翟思嘉）1120109

#國民黨團
#國民黨立法院黨團
#曾銘宗
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