蘇建榮：稅收超徵非行政失能 屬經濟擴張自然現象

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前財政部長蘇建榮9日表示，稅收超徵是整體經濟擴張所帶來的自然現象，並非行政失能、也非違法超徵。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北9日電）稅收連年超徵，引起部分聲音批評行政失能，前財政部長、台北大學財政學系教授蘇建榮今天重話駁斥「豈有此理」，他強調，稅收超徵是整體經濟擴張所帶來的自然現象，並非行政失能、也非違法超徵。

近日「還稅於民」討論度高，進而衍生稅收連年超徵，是否為行政失能的質疑聲浪。台灣金融研訓院今天舉辦「共享經濟成果！還稅於民是最好解方嗎？」研討會，蘇建榮因借調期滿歸建台北大學，於去年12月25日辭任財政部長，他以「台北大學財政學系教授」身分出席發表演講。

蘇建榮會中談到，2021年是最令人意外的一年，首先是經濟表現，主計總處原先預測2021年度經濟成長率約5.4%，實際成長率卻高達6.53%；其次是2021年度上市櫃公司獲利，實際成長率高達約72%。

蘇建榮進一步提到，2021年度證交稅收了逾新台幣2700億元，大幅超過預算數，「你說這是行政失能嗎？這是違法超徵嗎？應該不是吧，這是整體經濟擴張所帶來的自然現象」。

蘇建榮表示，證交稅會反映當年度經濟情況，舉例來說，2021年度證交稅表現良好，意味2021年經濟情況、上市櫃公司獲利相當豐厚，帶動證交稅實徵數大幅超過預算數。

不過，蘇建榮提到，所得稅則是落後徵收，舉例而言，2021年度上市櫃公司獲利豐厚，會反映在2022年度所得稅，例如營利事業所得稅及個人綜合所得稅會跟著增加。

蘇建榮重話指出，「有些批評者說這是違法徵收，豈有此理，甚至有些批評者認為時間不對，不知道所得稅是落後徵收」。

蘇建榮表示，前一年度所得好，會反映在後一年度稅收成長，不過現在評論都掩蓋相關事實，這對於稅務從業人員而言是非常不公平的事情。（編輯：潘羿菁）1120109