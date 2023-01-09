稅收超徵避免民粹式喊價 學者籲建立制度化相應措施

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（中央社記者謝方娪台北9日電）2022年總稅收預估將超過預算數新台幣4500億元，在朝野立委「還稅於民」呼聲下，政府定調將以現金方式與民共享經濟果實。學者建議，政府應制度化稅收超短徵相應措施，避免民粹式喊價。

台灣金融研訓院今天舉辦「共享經濟成果！還稅於民是最好解方嗎？」研討會，中央大學經濟系教授邱俊榮會中接受媒體聯訪，針對「還稅於民」表達看法。

邱俊榮表示，經濟學者某種程度上還是非常務實，現在已經形成政策，若還要再變更，又是另一種成本；現在可以想些更有創意的政策，讓發放新台幣6000元現金的效果變得更好，對經濟發揮助益。

邱俊榮指出，經濟學邏輯是去思考每分錢用在哪個地方投報率會最高，就像一個人若有一筆錢，是要花掉、還是要買有潛力的股票，若國家將來還有很多必要投資、且可以帶來更多好處的地方，直接就把錢發掉，通常不是資金運用最好的方式。

邱俊榮認為，政府不能放任這樣的情況長期蔓延下去，政府將來難免仍會遇到稅收超短徵的情況，現在應制度性思考政府未來超短徵稅收時應搭配的作為。

他說，若稅收超徵大於一定幅度，政府應有事前規劃方案，透過制度化減少不必要的爭議，避免民粹式喊價再上演，不利於整體財政和經濟運作。

邱俊榮舉例，訂定稅收低、中、高目標是其中一種方式，即給予數字彈性；另一種是如前財政部長蘇建榮重視的財政韌性，政府可思考是否要定調財政韌性是重要目標，日後若有超徵，要優先用於還債的原則性處理方式。

他說，重要的是事前先訂定處理原則並事先宣告，讓外界知道政府超徵稅收的優先順序，政府會比較容易應付外界不同想法，對於長久財政運作也會是比較健康的事情。（編輯：潘羿菁）1120109