前財長批還稅於民 藍委：全民共享經濟利益

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（中央社記者王承中台北10日電）前財政部長蘇建榮稱「還稅於民」是假議題，有多餘的錢就該用來還債。國民黨立委費鴻泰表示，他深感不以為然，還稅於民不是是非題，而是選擇題，還稅於民的概念就是「經濟利益讓全民共享」。

台北大學財政學系教授蘇建榮昨天表示，「還稅於民」是假議題，有多餘的錢就該用來還債。不能因為有多餘收入就多花，更何況，現在總預算加上特別預算仍是財政赤字，若要「還稅於民」，就是要舉債。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、首席副書記長謝衣鳯及立委費鴻泰等人，今天在立法院國民黨團記者室召開記者會。

費鴻泰表示，對於蘇建榮所稱「還稅於民是假議題」，深感不以為然。他指出，政府連續兩年超徵稅收4000億元、4500億元，均超過全年稅收的20%，換言之，政府應該檢討為何會超徵如此高比例，財政單位在估算年度稅收的專業度不足，或是稅制是否必須要調整。

費鴻泰指出，還稅於民不是是非題，而是選擇題，當企業一年賺了上千億元，到底是要全部拿去還債？還是要拿出相當比例分紅給股東？而還稅於民的概念就是「經濟利益讓全民共享」。

曾銘宗表示，國民黨團支持去年超收稅收發現金給民眾，主要是蔡政府亂編特別預算，特別預算常態化，錢根本沒有花在刀口上，不如還稅於民發現金1萬元。但以後年度超徵稅收，全部用以償還既有債務，以健全政府財政。

謝衣鳯指出，國民黨團此刻提出超徵稅收、還稅於民的政策，是本於一個民主國家的慣例，當國民有納稅的義務，國家超徵稅收，也應該讓全民共享。如果未來稅收超徵，必須進行稅制改革，將牽涉到國家經濟政策長遠規劃，必須要由總統召開國是會議，研商未來台灣經濟發展的策略和方向。（編輯：翟思嘉）1120110