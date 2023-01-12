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政院通過特別條例草案 用於普發現金、挹注健保基金等

2023/1/12 11:23（1/12 11:39 更新）
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行政院會12日通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，規劃以新台幣3800億元，用於普發現金等。（中央社檔案照片）
行政院會12日通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，規劃以新台幣3800億元，用於普發現金等。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北12日電）行政院會今天通過國發會擬具的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，規劃以新台幣3800億元，用於普發現金、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等9類範圍；草案將送立院審議。

國發會簡報顯示，因應2023年全球經濟面對嚴峻挑戰，政府將充分運用中央政府總預算稅課收入預計高於預算數，規劃用3800億元強化整體經濟、社會韌性及應變能力。

條例涵括範圍包含，一，挹注全民健康保險基金、勞工保險基金及台灣電力股份有限公司；二，減輕居住負擔及提高居住品質；三，加強照顧弱勢族群及提供關懷服務；四，擴大公共運輸補貼，減輕通勤族群交通負擔。

第五推動產業及中小企業升級轉型；六，加速擴大吸引國際觀光客；七，強化農業基礎設施，照顧農漁民權益；八，普發現金；九則是其他經行政院核可之強化經濟及社會韌性有關事項。

國發會說，條例及其特別預算施行期間，自公布日施行至民國114年12月31日止，條例及其特別預算施行期間屆滿，得經立法院同意延長之；條例主管機關為國發會。（編輯：蘇龍麒）1120112

行政院長蘇貞昌4日宣布，可動用1800億元中，將預留400億元應付不時之需，其餘則由全民共享，每人發新台幣6000元。（中央社製圖）
行政院長蘇貞昌4日宣布，可動用1800億元中，將預留400億元應付不時之需，其餘則由全民共享，每人發新台幣6000元。（中央社製圖）
#特別條例
#全民共享
#普發現金
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