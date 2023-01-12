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內閣若改組影響普發現金？政院：政策會延續

2023/1/12 13:51（1/12 15:08 更新）
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行政院會12日通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，行政院發言人羅秉成（右）轉述蘇貞昌在院會裁示指出，包括執行全民普發新台幣6000元相關作業，應該進行先期規劃與系統設計，等預算一通過就可以盡速發放。左為國發會主委龔明鑫。中央社記者趙世勳攝 112年1月12日
行政院會12日通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，行政院發言人羅秉成（右）轉述蘇貞昌在院會裁示指出，包括執行全民普發新台幣6000元相關作業，應該進行先期規劃與系統設計，等預算一通過就可以盡速發放。左為國發會主委龔明鑫。中央社記者趙世勳攝 112年1月12日
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（中央社記者賴于榛台北12日電）行政院會今天通過普發現金法源的特別條例，但外界關注內閣若改組，是否影響政策執行。行政院今天說，就算內閣團隊有換，還是會貫徹總統蔡英文的指示去執行，「行政一體、政策延續（是）起碼的要求」。

行政院會今天通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，上限新台幣3800億元，用於普發現金、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等9類範圍；草案將送立院審議。

由於特別條例需等待立法院三讀通過，政院才能接續送出特別預算案，並經立院三讀後才可動支，各界關注整體政策時程。

行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時表示，總統去年底指示不到2週，政院今天就已經提出特別條例，就政院能控制的部分，都會以最快速度進行，過程中的變項在立院，政院會配合立院速度，「立院快我們就快，立院慢我們也希望快」。

近日內閣改組傳聞不斷，媒體提問這是否影響普發現金等政策執行。羅秉成表示，他個人認為，這是總統去年底所下的政策決定跟宣示，如果是原來的內閣執行，相關做法就會如上述說明。

他表示，就算換一個內閣團隊，相信還是會貫徹蔡總統的指示執行，目前事情要做的已經在要求，不會等到後面內閣才要求，即便首長換人或有所調整，部會的工作也不能停歇，行政一體、政策延續是起碼的要求。（編輯：蘇龍麒）1120112

#普發現金
#內閣改組
#行政院
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