特別條例草案火速送抵立院 待朝野協商處理期程

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行政院會12日通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，上限新台幣3800億元，用於普發現金等。（中央社製圖）

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（中央社記者王揚宇、王承中、蘇龍麒台北12日電）行政院會今天上午通過特別條例，預計將用於普發現金等。據了解，特別條例草案的公文中午已經送抵立法院，靜待朝野協商後續如何處理。

行政院會今天通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，上限新台幣3800億元，用於普發現金、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等9類範圍；草案將送立院審議。

特別條例草案今天上午才剛出行政院會，據了解，特別條例草案的公文中午就已經火速送抵立法院，與過去行政院會通過的草案，最快要3天才會送抵立法院來說，速度加快許多。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政接受中央社記者訪問表示，目前中華民國112年度中央政府總預算案還沒三讀通過，待明天立法院會處理完之後，請立法院長游錫堃召集朝野協商，討論要以延會還是開臨時會的方式處理，到時候大家再來討論。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗接受中央社記者訪問時表示，「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案內容包山包海，牽涉3800億元的使用，立法院應立即開會審查，是否延會朝野應進行協商討論，如果要延會，必須優先討論特別條例及特別預算案，之後再來處理總預算案。（編輯：蘇龍麒）1120112