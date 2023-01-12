普發現金6000元 數位部：2月底前完成系統上線準備

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北12日電）行政院會今天通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，待立法院三讀通過，將普發現金新台幣6000元，目前由數位部負責協調普發現金串接系統，數位部今天表示，預計2月底前完成系統測試與上線準備。

行政院會今天通過國發會擬具的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，規劃以3800億元，用於普發現金、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等9類範圍；草案將送立法院審議。

普發現金由財政部主責，可能方式包括線上申請後直接入帳、ATM領現鈔以及郵局臨櫃領取等多管道作法。

由於領取管道可能相當多元，現階段由數位部負責協調系統開發串接，數位部政務次長李懷仁說明，將由轄下資安院協助系統資安，預計2月底前可以完成系統測試與上線準備。不過，何時開放領取，將配合立法院三讀通過特別條例跟特別預算，屆時會儘速配合開放申領系統。（編輯：潘羿菁）1120112