全民共享特別條例審查 朝野無共識待協商

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（中央社記者王承中台北15日電）立法院會明天將處理攸關全民發現金的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，在野黨希望特別條例要付委審查，將請立法院長游錫堃召開朝野協商，民進黨團認為應有逕付二讀的機會，以加速審查。

行政院會12日通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，上限新台幣3800億元，用於普發現金、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等9類範圍，草案送立法院審議。

立法院朝野黨團在13日，原定延會期限的最後一天，由游錫堃召集朝野黨團協商並達成共識，同意立法院第10屆第6會期再延長至19日，16日至19日合併為第16次會議，處理行政院及各黨團、立委提出的有關稅收超徵全民共享法案，還有112年度中央政府總預算案等。

立法院會明天上午9時開會後，先進行國事論壇，隨後報告事項將處理行政院所提「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案」、國民黨團所提「稅收超徵全民共享發放特別條例草案」，以及各黨團、立委提出的有關稅收超徵全民共享法案。

由於距離延會最後期限19日僅剩4天時間，再加上還有總預算案要處理，朝野對於是否召開委員會審查特別條例有不同看法。國民黨立法院黨團總召曾銘宗接受中央社記者訪問時表示，由於特別預算規模上限達3800億元，在野黨都希望召開委員會審查，將請游錫堃16日召集朝野協商。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政指出，由於民眾的期待是能越快拿到越好，付委審查恐拉長審查的期間，所以民進黨團希望能有逕付二讀的機會，不然就是在野黨承諾放棄協商冷凍期一個月，讓特別條例在19日前審查完畢；民進黨團希望盡快完成立法，但具體方式須看明天發展。

對於總預算案能否順利在19日前通過，曾銘宗表示，先看朝野黨團審查特別條例的狀況，再來討論。

羅致政則說，民進黨團一直希望特別條例與總預算案不要綁在一起。總預算案的協商幾乎已完成，只剩朝野黨團簽字，而剩下沒有共識的120案，進行表決的話約6小時左右就能完成，顯示國民黨只是想把總預算案當作政治談判的籌碼，他認為非常不恰當。（編輯：林克倫）1120115