更多編輯台推薦新聞：
平均地權條例三讀 整頓房市4大現象一次看
產經

平均地權條例三讀 整頓房市4大現象一次看

台北愛樂少年樂團音樂會 挑戰一口氣演奏10首全國大賽決賽指定曲
文化

台北愛樂少年樂團音樂會 挑戰一口氣演奏10首全國大賽決賽指定曲

HR484268XD千元偽鈔流竄 央行：手法拙劣3招可辨真假
產經

HR484268XD千元偽鈔流竄 央行：手法拙劣3招可辨真假

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
回應內閣改組傳聞 政院：立院會期結束後會和蔡總統討論
首頁 / 政治

回應內閣改組傳聞 政院：立院會期結束後會和蔡總統討論

2023/1/11 11:25（1/11 11:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
外傳行政院長蘇貞昌將請辭。（中央社檔案照片）
外傳行政院長蘇貞昌將請辭。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北11日電）媒體報導，行政院長蘇貞昌今天將請辭。行政院發言人羅秉成上午透過媒體群組表示，關於近日內閣改組的相關傳聞，蘇貞昌先前已表示過，待立院會期結束，就會和總統蔡英文討論，有任何結論都會對外說明。

蘇貞昌幾乎每週三都固定與蔡總統會面，除了國安會議外，兩人也會私下交換意見，以及與黨內重要人士一起午餐；有媒體昨天晚間報導，蘇貞昌將在今天提出辭呈。

羅秉成回應，有關內閣改組傳聞，蘇貞昌與蔡總統將待立院會期結束後進行討論，有任何結論都會對外說明。

九合一選後，內閣改組風聲不斷引發關注，網路媒體甚至傳出，蘇貞昌已在收拾行政院辦公室物品。羅秉成昨天第一時間澄清表示，院長辦公室近日是針對年節禮品安排包裝及寄送事宜，並無所謂辦公室陸續打包一事。

立法院第10屆第6會期原預定延會到1月13日，但國民黨團希望延會到19日，處理特別條例，讓6000元現金可以在春節前發放，確定時間仍待朝野協商。（編輯：林淑媛）1120111

#內閣改組
#蘇貞昌
#行政院
延伸閱讀
內閣改組去留 蘇貞昌：時候到了自然會公布陳吉仲談去留 若回屏東養豬已有屬意助手是否接任閣揆？陳建仁不回應陳建仁赴立院拜會引熱議 綠委：溝通中研院業務徐國勇請辭後動向曝光 重操律師舊業、主持政論節目
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族