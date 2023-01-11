回應內閣改組傳聞 政院：立院會期結束後會和蔡總統討論
2023/1/11 11:25（1/11 11:50 更新）
外傳行政院長蘇貞昌將請辭。（中央社檔案照片）
（中央社記者賴于榛台北11日電）媒體報導，行政院長蘇貞昌今天將請辭。行政院發言人羅秉成上午透過媒體群組表示，關於近日內閣改組的相關傳聞，蘇貞昌先前已表示過，待立院會期結束，就會和總統蔡英文討論，有任何結論都會對外說明。
蘇貞昌幾乎每週三都固定與蔡總統會面，除了國安會議外，兩人也會私下交換意見，以及與黨內重要人士一起午餐；有媒體昨天晚間報導，蘇貞昌將在今天提出辭呈。
羅秉成回應，有關內閣改組傳聞，蘇貞昌與蔡總統將待立院會期結束後進行討論，有任何結論都會對外說明。
九合一選後，內閣改組風聲不斷引發關注，網路媒體甚至傳出，蘇貞昌已在收拾行政院辦公室物品。羅秉成昨天第一時間澄清表示，院長辦公室近日是針對年節禮品安排包裝及寄送事宜，並無所謂辦公室陸續打包一事。
立法院第10屆第6會期原預定延會到1月13日，但國民黨團希望延會到19日，處理特別條例，讓6000元現金可以在春節前發放，確定時間仍待朝野協商。（編輯：林淑媛）1120111
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