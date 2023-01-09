陳吉仲談去留 若回屏東養豬已有屬意助手

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（中央社記者張雄風台北9日電）農曆年前行政院長蘇貞昌陸續宴請多名閣員，外界揣測是與改組去留有關。農委會主委陳吉仲今天說，他跟蘇貞昌都是屏東人，都是得回故鄉，若未來回屏東養豬，蘇貞昌會來當助手。

蘇貞昌在農曆春節前，陸續分批宴請包括屏鵝公路工程公私部門的工程負責人員、防疫指揮中心的防疫主責人員、防範非洲豬瘟的部會主辦人員，以及負責執行政院列管專案的相關部會次長及司署長。

在餐敘中，蘇貞昌提到會與陳吉仲一起回屏東，外界揣測是內閣改組不留任。

行政院農業委員會今天舉辦「第33屆全國十大神農及模範農民頒獎典禮」，陳吉仲頒獎後接受媒體聯訪時說，他跟蘇貞昌都是屏東人，都是得回到故鄉。

陳吉仲說，他非常榮幸在蘇貞昌的帶領下做農業部門的工作，未來在屏東還有很多機會，可以在農業部門裡面一起努力；並強調他們兩人都對農業有感情，而且百分之百的認同。

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陳吉仲提到，自己是畜牧子弟，小時候家中養豬，蘇貞昌也有同樣的經歷。陳吉仲笑說，未來若自己回到故鄉養豬，蘇貞昌會來當他的助手，並強調「我們養豬，我們驕傲」。

陳吉仲也細數蘇貞昌任內農委會在屏東的政績，如屏東東港漁港深水碼頭啟用，讓更大噸數的漁船能夠出入；屏東農科國際保鮮物流中心完成；農業自動化、機械化加速執行，維持屏東農產品的價位等。（編輯：張雅淨）1120109