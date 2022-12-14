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徐國勇請辭後動向曝光　重操律師舊業、主持政論節目

2022/12/14 18:13
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（中央社記者陳俊華台北14日電）前內政部長徐國勇請辭後，動向備受關注。徐國勇友人今天表示，除申請加入律師公會外，徐國勇也將到民視主持政論節目，盼透過徐國勇口才，替政府修正錯假訊息、傳遞政策，近期就會開播。

徐國勇日前因健康因素請辭內政部長，行政院長蘇貞昌7日准辭。外界也關注徐國勇後續動向。有媒體目擊徐國勇今天到電視台拍宣傳照，還連換兩套衣服、錄台詞，預告他將成為「電視政論節目」成員。

徐國勇友人晚間向中央社記者表示，徐國勇除將重回老本行當律師，已重新加入律師公會，下週起就會執行律師業務外，徐國勇也將到民視主持政論節目，是原本資深媒體人周玉蔻的「辣新聞152」的節目時段。

徐國勇友人也說，徐國勇早期主持過三立「前進新台灣」節目，政論節目對徐國勇來說是駕輕就熟，也希望透過徐國勇的流利口才，協助政府修正錯假訊息、宣導政策。

至於節目何時開播？徐國勇友人說，這部分尊重製作單位安排，近期就會開播，確切日期由民視宣布。（編輯：蘇龍麒）1111214

#徐國勇
#民視
#律師公會
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