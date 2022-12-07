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徐國勇請辭獲准 花敬群代理內政部長

2022/12/7 15:09（12/7 15:59 更新）
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內政部長徐國勇（左）日前因個人健康因素向院長蘇貞昌請辭，蘇貞昌尊重其決定勉予同意，同時指定由政務次長花敬群（右）代理部長。（中央社檔案照片）
內政部長徐國勇（左）日前因個人健康因素向院長蘇貞昌請辭，蘇貞昌尊重其決定勉予同意，同時指定由政務次長花敬群（右）代理部長。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛、陳俊華台北7日電）行政院今天表示，內政部長徐國勇日前因健康因素請辭，幾經慰留後徐國勇仍盼准辭，行政院長蘇貞昌為尊重其決定，勉予同意，並請內政部政務次長花敬群代理部長職位。

徐國勇隨後也透過媒體群組說，他全家皆感謝總統蔡英文的栽培信任，會永銘在心，也感謝歷任長官支持，讓他得以入閣，有行政服務的機會；他也說，感謝所有內政部人員的辛勞付出，緣起緣滅，有緣必能在社會民間各個領域相會。

九合一大選後，徐國勇便傳出已將辦公室清空，將離開內閣，行政院曾在1日時說明，無法證實清空傳聞，但未有任何一位內閣首長提出辭呈；徐國勇當天則表示，政務官本來就是隨時下台，「緣起緣滅」，這沒什麼。

隨後，徐國勇在5日因健康因素向蘇貞昌請辭獲慰留，同日也向立法院內政委員會請假。據了解，徐國勇5、6兩日因為氣喘發作，住院觀察。

經過兩天，行政院發言人羅秉成今天在媒體群組表示，雖幾經慰留，但徐國勇仍希望蘇貞昌能准其辭職，蘇貞昌為尊重其決定勉予同意，並感謝、肯定徐國勇擔任公職這段期間以來的貢獻，也提醒徐國勇保重身體。

羅秉成說，蘇貞昌也已指定花敬群代理部長一職。（編輯：黃國倫）1111207

#內政部長
#徐國勇
#花敬群
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